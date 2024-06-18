Video Dünya AB Liderleri yeni üst düzey liderler konusunda anlaşamadı | Video
AB Liderleri yeni üst düzey liderler konusunda anlaşamadı | Video

AB Liderleri yeni üst düzey liderler konusunda anlaşamadı | Video

18.06.2024 | 10:18

Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin hükümet ve devlet başkanları, Brüksel'deki AB Gayriresmi Liderler Zirvesi'nde birliğin yeni üst düzey liderleri konusunda anlaşma sağlayamadı.

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Avrupa Parlamentosu'nda 6-9 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen seçimlerin ardından ilk kez bir araya gelen Avrupa Birliği (AB) liderleri, önümüzdeki beş yıl boyunca görev yapacak Avrupa Konseyi Başkanı, Avrupa Komisyonu Başkanı ve birliğin Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi pozisyonlarına seçilecek isimleri müzakere etti.

Liderlerin Avrupa Komisyonu Başkanlığı için şu anda görevi yürüten Ursula von der Leyen, Avrupa Konseyi Başkanlığı için eski Portekiz Başbakanı Antonio Costa ve Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilciliği için de Estonya Başbakanı Kaja Kallas üzerinde uzlaşı sağlamaları bekleniyordu. Ancak gayriresmi zirvede uzlaşı sağlanamadı.

Zirvenin ardından basına açıklama yapan Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, "Oldukça iyi bir görüşme oldu ve bana göre doğru yönde ilerliyoruz. Fakat bu gece, bu aşamada bir anlaşma sağlanamadı" dedi. Michel, Avrupa Parlamentosu'ndaki siyasi partilerden bu pozisyonlar için teklifler geldiğini ve yeni üst düzey liderlerin belirlenmesi için zamana ihtiyaçları olacağını açıkladı. Görüşmelerin önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek AB zirvesinde devam edeceğini ifade eden Michel, teklif edilen isimler hakkında detay vermedi.

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