AB Yüksek Temsilcisi Kallas: "Türkiye, AB için kilit bir ortak ve önemli bir aktör" | Video 06.11.2025 | 08:49 Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kallas, "Türkiye, AB için kilit bir ortak ve önemli bir bölgesel aktör olmaya devam ediyor" dedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, ocak ayında AB dönem başkanlığını devralacak Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni (GKRY) ziyaret ederek, Lefkoşa'da Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos ile ortak basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında Kombos ile GKRY'nin ocak ayında dönem başkanlığını devralacak olması nedeniyle bu süreçte işbirliğinin nasıl sağlanacağı konusunda görüşmeler gerçekleştirdiklerini vurgulayan Kallas, GKRY ile AB'nin önceliklerinin aynı olduğu birçok konu bulunduğunu ifade etti.

"AVRUPA, UKRAYNA'YI DESTEKLEMEYE DEVAM ETMEK ZORUNDA"

Konuşmasına Ukrayna konusu ile başlayan Kallas, "AB'nin Ukrayna'ya desteği, gündemimizde yüksek bir yerde yer almaya devam ediyor. Rusya, Ukrayna'ya karşı savaşını sona erdireceğine ilişkin bir işaret göstermediği sürece de böyle olacak. AB, Ukrayna'nın en büyük destekçisi konumunda ve biz toplamda 177,5 milyar destek sağladık. 80 binden fazla Ukraynalı askeri eğittik. Ukrayna savunma sanayisine en fazla yatırımı biz yaptık. Fakat açıkça görülüyor ki, bunlar Rusya'yı geri püskürtmek için yeterli değil. Avrupa devam etmek zorunda" dedi.

"KIBRIS, AB'DEN GAZZE'YE ULAŞILABİLECEK EN YAKIN NOKTA"

Orta Doğu'daki durum hakkında da görüş alışverişinde bulunduklarını söyleyen Kallas, "Kıbrıs, AB'den Gazze'ye ulaşılabilecek en yakın noktadır. Uçakla sadece bir saat uzaklıkta bulunuyor. Bu nedenle AB, orada önemli bir rol oynamaya devam etmektedir" dedi. AB'nin Gazze'de insani yardım açısından açık ara ile en büyük bağışçı olduğunu söyleyen Kallas, "Ayrıca Kıbrıs'a da deniz koridoru aracılığıyla çok ihtiyaç duyulan insani yardımı ulaştırma çabaları için gerçekten teşekkür etmek istiyorum" dedi. AB'nin Filistin Yönetimi'nin de destekçisi olduğunu ve iki devletli çözümü canlı tutmak için çaba gösterdiğini söyleyen Kallas, "Yeniden inşa hazırlıklarına şimdiden dahiliz" dedi.

"SURİYE'YE DESTEĞİ PEKİŞTİRMEK, BÖLGEDEKİ İSTİKRAR İÇİN ÖNEMLİ"

Suriye'yi de görüştüklerini ve önümüzdeki yıl Suriye'ye desteği pekiştirmenin bölgedeki istikrarı sağlamak için önemli olacağını ifade eden Kallas, "Bunun gündemde öncelikli olarak kalacağından emin olacağım. Dışişleri bakanları arasındaki görüşmelerimiz de bu konuya dahildir" dedi.

"AB-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ, DOĞU AKDENİZ'DEKİ GÜVENLİK VE İSTİKRAR İÇİN TEMEL"

Rum bakanla Kıbrıs meselesini de derinlemesine ele aldıklarını söyleyen Kallas, "Bu konu, AB-Türkiye ilişkileri ve Doğu Akdeniz'in güvenlik ve istikrarı için de temeldir. AB, Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğündeki süreci ve BM Genel Sekreteri ile şahsi temsilcisinin çabalarını tamamen desteklemektedir. Bu çalışma, çözüm müzakerelerine giden yolu açabilir. Tabii gelecekte Kıbrıs adasını yönetecek olan ne Türkiye ne de AB'dir. Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler, birlikte yaşayacak ve ortak sorunlara çözüm bulacak olan halkın kendisidir. Her iki topluluk da sürdürülebilir bir çözüme ihtiyaç duymaktadır" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE İLE OLUMLU BİR ETKİLEŞİMİMİZ VAR"

Rum bakanla geniş manada Türkiye ile ilişkileri de görüştüklerini kaydeden Kallas, "Ortak çıkar alanlarında Türkiye ile olumlu bir etkileşimimiz var. Türkiye, AB için kilit bir ortak ve önemli bir bölgesel aktör olmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı. Kallas, ayrıca Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecinin fiilen donmuş durumda olduğuna dikkat çekti.

"GAZZE'DE ŞU ANDA MESELE KALICI BİR BARIŞIN SAĞLANMASI"

Basın toplantısında AB'nin GKRY'nin Gazze'ye yardım ulaştırma ve yapı malzemeleri gönderme gibi girişimlerini kendi planlarına ne oranda dahil olduğuna ilişkin soru üzerine Kallas, "ABD Başkanı Trump bu planı gündeme getirdiğinde biz bu planın tüm maddelerini aldık ve AB'nin nerede devreye girebileceğini değerlendirdik. İnsani yardım açısından nasıl katkı sağlayabileceğimizi görüştük" dedi. AB'nin planlarında birçok noktanın GKRY'nin planlarıyla örtüştüğünü ifade eden Kallas, "Bu nedenle bunu da görüştük ve daha fazlasının nasıl yapılabileceğine baktık. Elbette şu anda mesele kalıcı bir barışın sağlanması ve ertesi gün ne olacağı" dedi.

"TÜRKİYE İLE ORTAK ÇIKAR ALANLARINDA BİRLİKTE ÇALIŞIYORUZ"

Rum bir gazetecinin Türkiye'nin AB'nin savunma mimarisine dahil edilmesine nasıl izin verilebileceğine ilişkin sorusuna cevap veren Kallas, Avrupa'da savunma sanayeinin hazır olmadığı bazı durumlarda belirli bileşenlerin dışarıdan temin edilmesinin gerekli olduğunu ifade etti. Üye devletlerin Türkiye'ye ilişkin kaygılarını dikkate aldıklarını belirten Kallas, "Türkiye ile ortak çıkar alanlarında birlikte çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN AB İLE İLİŞKİLERİNİN GELECEĞİ KIBRIS'TAN GEÇİYOR"

GKRY Dışişleri Bakanı Kombos ise, "Bizim görüşümüze göre AB-Türkiye ilişkileri büyük bir potansiyel taşıyor. Türkiye için oluşturulmuş pek çok seçenek mevcut. Bu imkanları genişletmeye açığız. Seçenekler ortada duruyor. Türkiye'nin bir karar vermesi gerekiyor. Türkiye'nin vermesi gereken karar, Avrupa Birliği ile ilişkilerin geleceğinin Kıbrıs'tan geçtiği gerçeğiyle ilgilidir" dedi.

Kombos, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde tutuklanan 5 Kıbrıslı Rum konusunda da Avrupa Birliği'nden destek istedi.