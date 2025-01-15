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ABD Başkanı Biden, Küba’yı terörü destekleyen ülkeler listesinden çıkarma kararı aldı | Video

ABD Başkanı Biden, Küba’yı terörü destekleyen ülkeler listesinden çıkarma kararı aldı | Video

15.01.2025 | 14:19

ABD Başkanı Joe Biden’ın Katolik Kilisesi’nin aracılık ettiği ve Küba’daki siyasi tutukluların serbest kalmasını hedefleyen anlaşmanın parçası olarak Küba’yı “terörü destekleyen ülkeler” listesinden çıkarma kararı aldığı bildirildi.

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20 Ocak'ta görevi Donald Trump'a devretmeye hazırlanan ABD Başkanı Joe Biden'dan Beyaz Saray'daki son günlerinde kritik bir hamle geldi. ABD basınının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre Biden, Katolik Kilisesi'nin aracılık ettiği ve Küba'daki siyasi tutukluların serbest kalmasını hedefleyen anlaşmanın parçası olarak Küba'yı "terörü destekleyen ülkeler" listesinden çıkarma kararı aldı. Karar uyarınca Küba üzerindeki ekonomik baskı ve yaptırımların hafifletilmesinin öngörüldüğü belirtilirken, Biden yönetiminin ABD Kongresi'ni karar hakkında bilgilendirdiği belirtildi. Bu kapsamda, Küba'daki siyasi tutukluların 20 Ocak'a kadar serbest bırakılacağı aktarıldı.

BEYAZ SARAY: "KONGRE'YE BİLDİRDİK"
Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre ise yaptığı yazılı açıklamada Biden yönetiminin başlangıcından bu yana ABD'nin Küba'ya yönelik politikasının Küba halkının kendi geleceğini özgürce belirlemesini sağlama ve insan haklarına saygıyı ilerletme odaklı olduğunu ifade etti. "Bu kapsamda Papa Franciscus liderliğinde Katolik Kilisesi ile varılan mutabakatın bir parçası olarak Küba halkını desteklemek ve Kübalıların geçim koşullarını iyileştirmek için adımlar atıyoruz" diyen Jean-Pierre "Kongre'ye, Başkan Biden'ın Küba'nın artık 'terörü destekleyen ülke' olarak tanımlanmaması gerektiğine karar verdiğini bildirdik" ifadelerini kullandı.

TRUMP'IN KARARI ENGELLEMESİ BEKLENİYOR
2021 yılında Küba'yı "terörü destekleyen ülke" ilan eden önceki ABD Başkanı Donald Trump'ın, 20 Ocak'ta görevi yeniden devralmasıyla Biden'ın kararını engellemesi bekleniyor. Trump'ın Dışişleri Bakanı adayı Marco Rubio'nun ailesinin 1950'lerde Fidel Castro'yu iktidara getiren komünist devrimden önce Küba'yı terk ettiği ve Rubio'nun Küba'ya yaptırımların savunucusu olduğu biliniyor. Küba daha önce Barack Obama yönetimi döneminde "terörü destekleyen ülkeler" listesinden çıkarılmıştı.

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