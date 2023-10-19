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ABD Başkanı Biden'dan Filistin'e insani yardım açıklaması

ABD Başkanı Biden'dan Filistin'e insani yardım açıklaması

19.10.2023 | 08:52

ABD Başkanı Joe Biden, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin Refah Sınır Kapısı’nı açmayı ve Gazze'ye insani yardım taşıyacak yaklaşık 20 kamyonun geçişine izin vermeyi kabul ettiğini açıkladı.

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Gazze şehrindeki Al Ahli Arab (Baptist) Hastanesi'ne gerçekleştirilen saldırı sonrasında İsrail'in başkenti Tel Aviv'i ziyaret eden ABD Başkanı Joe Biden ülkesine dönüş yolunda Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkanlık uçağı Air Force One'ın yakıt ikmali için indiği Almanya'daki Ramstein Hava Üssü'nde gazetecilere açıklamalarda bulunan Biden, Sisi'nin Refah Sınır Kapısı'nı açmayı ve Gazze'ye insani yardım taşıyacak yaklaşık 20 kamyonun geçişine izin vermeyi kabul ettiğini açıkladı. İnsani yardımlara Hamas'ın el koyması durumunda yardımların sona ereceğini ifade eden Biden, ilk etapta çatışmalar nedeniyle zarar gören yolların onarılması gerektiğini belirtti. Biden, uzlaşmacı bir tavır sergileyen Sisi'nin bu konuda övgüyü hak ettiğini de sözlerine ekledi.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA
Biden - Sisi görüşmesi konusunda Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada ise tarafların Gazze'ye insani yardım sağlanmasına dönük çabaları ve yardımların sivil halka ulaşmasını sağlayacak mekanizmaları ele aldığı kaydedildi. "İki lider, BM'nin insani yardım çağrısına acil ve etkili uluslararası yanıtın teşvik edilmesi için yakın işbirliği içinde çalışma konusunda mutabık kaldı" denilen açıklamada, Biden ve Sisi'nin "Ortadoğu'da istikrarın korunması, çatışmaların tırmanmasının önlenmesi ve bölgede kalıcı barışın sağlanması gerektiği" konusunda da görüş birliğine vardığı ifade edildi.

İSRAİL'İ ZİYARET ETMİŞTİ
ABD Başkanı Biden, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Ürdün Kralı II. Abdullah ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın katılımıyla Ürdün'ün başkenti Amman'da yapılması planlanan 4'lü zirve, Gazze'deki hastaneye yönelik saldırının ardından iptal edilmişti. Gelişme üzerine İsrail'in başkenti Tel Aviv'e giden Biden burada İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya gelmişti. Biden, yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği hastane saldırısı ile ilgili "Bunu siz değil diğer taraf yapmış gibi görünüyor" yorumunda bulunmuştu.

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