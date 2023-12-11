ABD F-16 savaş uçağı Sarı Deniz’de düştü | Video 11.12.2023 | 16:13 ABD’ye ait F-16 tipi savaş uçağı, eğitim uçuşu sırasında Sarı Deniz'de düştü. Uçak düşmeden atlamayı başaran pilot, sağ olarak kurtuldu. VİDEO DEVAM EDİYOR

ABD'ye ait bir savaş uçağı Çin anakarası ile Kore Yarımadası arasında yer alan Sarı Deniz'de düştü. Askeri kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Güney Kore'de konuşlu ABD kuvvetlerine ait F-16 tipi savaş uçağının başkent Seul'ün güneyindeki Kunsan Hava Kuvvetleri Üssü'nden eğitim uçuşu için havalanmasının ardından düştüğü öğrenildi. Uçak düşmeden atlamayı başaran pilot, Güney Kore sahil güvenliği tarafından sağ olarak kurtarıldı.

F-16'nın düşme nedenine ilişkin henüz resmi açıklama yapılmazken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

JAPONYA'DAKİ UÇAK KAZASINDA 8 ABD ASKERİ ÖLMÜŞTÜ

ABD Hava Kuvvetleri, Japonya'da geçtiğimiz ay yaşanan bir kaza ile gündeme gelmişti. Osprey tipi askeri uçak, 29 Kasım'da Yakushima Adası açıklarında denize düşmüş, uçaktaki 8 mürettebatın tamamı hayatını kaybetmişti. Kazanın ardından ise ABD ordusu, tüm Osprey tipi uçaklarının operasyonlarını askıya almıştı.