Video Dünya ABD F-16 savaş uçağı Sarı Deniz’de düştü | Video
ABD F-16 savaş uçağı Sarı Deniz’de düştü | Video

ABD F-16 savaş uçağı Sarı Deniz’de düştü | Video

11.12.2023 | 16:13

ABD’ye ait F-16 tipi savaş uçağı, eğitim uçuşu sırasında Sarı Deniz'de düştü. Uçak düşmeden atlamayı başaran pilot, sağ olarak kurtuldu.

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ABD'ye ait bir savaş uçağı Çin anakarası ile Kore Yarımadası arasında yer alan Sarı Deniz'de düştü. Askeri kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Güney Kore'de konuşlu ABD kuvvetlerine ait F-16 tipi savaş uçağının başkent Seul'ün güneyindeki Kunsan Hava Kuvvetleri Üssü'nden eğitim uçuşu için havalanmasının ardından düştüğü öğrenildi. Uçak düşmeden atlamayı başaran pilot, Güney Kore sahil güvenliği tarafından sağ olarak kurtarıldı.
F-16'nın düşme nedenine ilişkin henüz resmi açıklama yapılmazken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

JAPONYA'DAKİ UÇAK KAZASINDA 8 ABD ASKERİ ÖLMÜŞTÜ
ABD Hava Kuvvetleri, Japonya'da geçtiğimiz ay yaşanan bir kaza ile gündeme gelmişti. Osprey tipi askeri uçak, 29 Kasım'da Yakushima Adası açıklarında denize düşmüş, uçaktaki 8 mürettebatın tamamı hayatını kaybetmişti. Kazanın ardından ise ABD ordusu, tüm Osprey tipi uçaklarının operasyonlarını askıya almıştı.

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