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ABD ve İngiltere’den Yemen’deki Husilere ait 8 noktaya saldırı | Video

ABD ve İngiltere’den Yemen’deki Husilere ait 8 noktaya saldırı | Video

23.01.2024 | 12:30

ABD ve İngiltere orduları, Kızıldeniz'den geçiş yapan gemileri hedef almaya devam eden Yemen'deki Husilere ait 8 noktadaki füze sistemleri ile rampaları, hava savunma sistemleri, radarlar ve yeraltı silah depolama tesislerine saldırı gerçekleştirdi.

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ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husilere ikinci kez ortak operasyon gerçekleştirdi. ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan açıklamada, ABD ve İngiltere ordularının Avustralya, Bahreyn, Kanada ve Hollanda'nın da desteğiyle, Husilerin Kızıldeniz'den geçen ticari ve donanma gemilerine yönelik devam eden saldırılarına karşılık Yemen'deki 8 Husi hedefine saldırı gerçekleştirildiği duyuruldu. Husilerin yeraltı depolama tesisleri ile füze ve hava gözlem noktalarının hedef alındığı aktarıldı. Saldırıların Husilerin askeri kabiliyetini zayıflatmak amacıyla düzenlendiği belirtilen açıklamada, "Husilerin Kasım ayının ortasından bu yana gemilere yönelik 30'dan fazla saldırısı uluslararası bir zorluk teşkil ediyor. Amacımız Kızıldeniz'de gerilimi azaltmak ve istikrarı yeniden tesis etmek. Ancak Husi liderlerine uyarımızı yineleyelim. Devam eden tehditler karşısında dünyanın en kritik su yollarından birinde insan hayatını ve ticaretin serbest akışını savunmaktan çekinmeyeceğiz" ifadeleri kullanıldı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) yapılan açıklamada da vurulan hedefler arasında füze sistemleri ve rampaları, hava savunma sistemleri, radarlar ve yeraltı silah depolama tesislerini yer aldığı belirtildi.

BAŞKENT SANA YAKINLARI, TAİZ KENTİ VE BAYDA HEDEF ALINDI
İngiltere Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise Husilere yönelik son saldırılarda Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait 4 Typhoon savaş uçağının yer aldığı aktarıldı. Açıklamada, "Uçaklarımız, Sana hava sahası yakınındaki 2 askeri bölgede birden fazla hedefi vurmak için Paveway IV lazer güdümlü bombaları kullandı. Bu noktalar, Kızıldeniz'de gemilere karşı devam eden saldırıları için kullanılıyordu" ifadeleri kullanıldı.
İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps ise Yemen'e yönelik saldırıları, Husilerin ticari gemilere yönelik saldırılarına karşı "meşru müdafaa" olarak nitelendirdi.

Husilere bağlı Al-Masirah kanalı, başkent Sana yakınlarındaki El-Dailami Hava Üssü de dahil olmak üzere Yemen'in Sana, Taiz ve Bayda eyaletlerinde saldırılar olduğunu bildirdi. ABD medyasının iki ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberlere göre Yemen'e yönelik son operasyona "Poseidon Archer Operasyonu" adı verildi.

KIZILDENİZ'DEKİ GERİLİM
İran destekli Husiler, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına karşılık olarak Kızıldeniz'de İsrail ile bağlantılı ticari gemileri hedef almaya başlamıştı. Kızıldeniz'deki gemileri İsrail'e doğru gitmemeleri konusunda uyaran Husiler, ticari gemilere füze ve dron saldırıları düzenlemiş, çok sayıda gemicilik şirketi Kızıldeniz'deki seferlerini durdurmuştu. Gazze'deki saldırılar sona erene kadar İsrail'e giden tüm gemileri hedef alacaklarını açıklayan Husilerin 19 Kasım'dan bu yana Kızıldeniz'deki saldırılarından küresel tedarik zinciri olumsuz etkilenmişti.
Washington yönetimi Aralık ayında Husilerin Kızıldeniz'de uluslararası gemilere yönelik artan saldırılarına karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adıyla çok uluslu bir koalisyon kurulduğunu duyurmuştu.

HUSİLERE YÖNELİK SALDIRILAR
ABD ve İngiltere Yemen'deki Husilere ilk olarak 12 Ocak'ta havadan ve denizden saldırılar gerçekleştirmişti. ABD 13 Ocak'ta ise tek başına Tomahawk füzeleriyle Husilere ait radar tesisini vurmuş, 16 Ocak'ta Husilerin kontrolündeki bölgelerden fırlatılmak üzere konuşlandırılmış 4 gemisavar balistik füzesini imha etmiş, 17 Ocak'ta Husilerin kontrolündeki bölgelerden ateşlenmek üzere konuşlandırılmış 14 füzeyi, 19 Ocak'ta ise yine Husilere ait fırlatılmaya hazırlanan 3 gemisavar füzesini vurmuştu. ABD, Husileri yeniden terör örgütü listesine aldığını duyurmuştu.

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