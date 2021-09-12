ABD'de, 11 Eylül saldırılarının 20. yılında anma törenleri düzenlendi | Video
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ABD'nin New York şehrinde, 11 Eylül 2001 yılında ikiz kulelere gerçekleştirilen terör saldırısının 20. yılında, hayatını kaybeden yaklasik üç bin kişiyi anmak için ülkenin dört bir yaninda törenler düzenlendi.
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Cumartesi günü ülke devletlerine yönelik 11 Eylül saldırılarının 20. yıldönümünü, uçakların düştüğü bölgelerin her birini ziyaret ederek, yıkıcı saldırının kurbanlarını saygıyla andı. Biden, New York'ta 20 yil ikiz kulelerin yıkımının gerçekleştiği, Dünya Ticaret Merkezi'nde, eski Başkanlar Barack Obama ve Bill Clinton ile sabah 8:46'da düzenlenen törende, bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Kayıpların isimlerinin anıldığı törene aynı zamanda Jill Biden, Michelle Obama ve Hillary Clinton gibi önemli isimler de katıldı. Biden ailesi, daha sonra Pentagon anıtını ziyaret etmek için Washington bölgesine geri dönmeden önce Pensilvanya, Shanksville'e uçtu.
Sabahın erken saatlerinde başlayan tören akşamüstü ışık gösterileriyle gökyüzünü aydınlattı.