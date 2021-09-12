Video Dünya ABD'de, 11 Eylül saldırılarının 20. yılında anma törenleri düzenlendi | Video

ABD'de, 11 Eylül saldırılarının 20. yılında anma törenleri düzenlendi | Video

ABD'de, 11 Eylül saldırılarının 20. yılında anma törenleri düzenlendi | Video
12.09.2021 | 08:55

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

ABD’de, 11 Eylül saldırılarının 20. yılında anma törenleri düzenlendi | Video 02:20
ABD'de, 11 Eylül saldırılarının 20. yılında anma törenleri düzenlendi | Video 12.09.2021 | 08:55
New York’ta 11 Eylül saldırılarının yıl dönümünde anma töreni başladı 02:16
New York'ta 11 Eylül saldırılarının yıl dönümünde anma töreni başladı 11.09.2021 | 16:40
Meksika’da yamaçtan kopan dev kayalar evlerin üzerine düştü: 1 ölü, 10 kayıp 03:43
Meksika'da yamaçtan kopan dev kayalar evlerin üzerine düştü: 1 ölü, 10 kayıp 11.09.2021 | 14:18
ABD’den büyük skandal! Afganistan’da DEAŞ’lı yerine kendi çalışanlarını vurdular 01:32
ABD’den büyük skandal! Afganistan’da DEAŞ’lı yerine kendi çalışanlarını vurdular 11.09.2021 | 14:15
11 Eylül saldırıları kurgu muydu? İşte 11 Eylül saldırılarının perde arkasındaki gerçekleri... 09:40
11 Eylül saldırıları kurgu muydu? İşte 11 Eylül saldırılarının perde arkasındaki gerçekleri... 11.09.2021 | 09:23
Putin, tatbikatta ölen Rus Bakan Ziniçev’in veda törenine katıldı | Video 01:18
Putin, tatbikatta ölen Rus Bakan Ziniçev’in veda törenine katıldı | Video 10.09.2021 | 13:28
ABD’de iğrenç olay! Sapığın saldırısı mide bulandırdı | Video 00:15
ABD’de iğrenç olay! Sapığın saldırısı mide bulandırdı | Video 10.09.2021 | 11:08
İspanya’da tatil beldesinde yangın: Yaklaşık 500 kişi tahliye edildi | Video 01:27
İspanya’da tatil beldesinde yangın: Yaklaşık 500 kişi tahliye edildi | Video 09.09.2021 | 15:26
ABD Arizona’da UFO iddiası | Video 02:04
ABD Arizona'da UFO iddiası | Video 09.09.2021 | 15:30
ABD’de polis, 3 yaşında bir çocuğun ölümüne neden olan silahlı saldırı görüntülerini yayınladı | Video 00:54
ABD'de polis, 3 yaşında bir çocuğun ölümüne neden olan silahlı saldırı görüntülerini yayınladı | Video 09.09.2021 | 13:36
İsrail askerlerinden El Halil’de Filistinli tutuklulara destek gösterisine plastik mermili müdahale | Video 02:59
İsrail askerlerinden El Halil’de Filistinli tutuklulara destek gösterisine plastik mermili müdahale | Video 09.09.2021 | 11:42
Hindistan’da tekne kazasının bilançosu netleşiyor: 1 ölü | Video 01:24
Hindistan’da tekne kazasının bilançosu netleşiyor: 1 ölü | Video 09.09.2021 | 10:55
Kuzey Makedonya’da Covid-19 hastalarının kaldığı hastanede yangın: 10 ölü | Video 00:34
Kuzey Makedonya'da Covid-19 hastalarının kaldığı hastanede yangın: 10 ölü | Video 09.09.2021 | 10:22
Rum Kesimi’nden büyük skandal! Atatürk’e ait sayfaları yırttılar! 02:04
Rum Kesimi’nden büyük skandal! Atatürk’e ait sayfaları yırttılar! 08.09.2021 | 14:17
Rusya Acil Durumlar Bakanı Yevgeniy Ziniçev tatbikatta hayatını kaybetti 01:40
Rusya Acil Durumlar Bakanı Yevgeniy Ziniçev tatbikatta hayatını kaybetti 08.09.2021 | 14:16
Dünyaca ünlü Yıldız Kylie Jenner hamile olduğunu özel bir video ile böyle duyurdu! 01:30
Dünyaca ünlü Yıldız Kylie Jenner hamile olduğunu özel bir video ile böyle duyurdu! 08.09.2021 | 13:25
SON DAKİKA: Sosyal medya Japon Büyükelçi Fumio’nun Suudi Arabistan’da eliyle pilav yemeyi öğrendiği bu anları konuşuyor 00:19
SON DAKİKA: Sosyal medya Japon Büyükelçi Fumio'nun Suudi Arabistan'da eliyle pilav yemeyi öğrendiği bu anları konuşuyor 08.09.2021 | 12:12
Esad güçleri İdlib’de bir sağlık merkezini hedef aldı: 1 ölü, 3 yaralı | Video 00:22
Esad güçleri İdlib'de bir sağlık merkezini hedef aldı: 1 ölü, 3 yaralı | Video 08.09.2021 | 11:09
Endonezya’da hapishanede yangın: 41 ölü | Video 00:10
Endonezya’da hapishanede yangın: 41 ölü | Video 08.09.2021 | 10:28
Meksika’da 7.1 şiddetinde deprem! Gökyüzünde “deprem ışıkları” görüldü iddiası | Video 02:35
Meksika’da 7.1 şiddetinde deprem! "Gökyüzünde “deprem ışıkları” görüldü iddiası | Video 08.09.2021 | 10:22

ABD'nin New York şehrinde, 11 Eylül 2001 yılında ikiz kulelere gerçekleştirilen terör saldırısının 20. yılında, hayatını kaybeden yaklasik üç bin kişiyi anmak için ülkenin dört bir yaninda törenler düzenlendi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Cumartesi günü ülke devletlerine yönelik 11 Eylül saldırılarının 20. yıldönümünü, uçakların düştüğü bölgelerin her birini ziyaret ederek, yıkıcı saldırının kurbanlarını saygıyla andı. Biden, New York'ta 20 yil ikiz kulelerin yıkımının gerçekleştiği, Dünya Ticaret Merkezi'nde, eski Başkanlar Barack Obama ve Bill Clinton ile sabah 8:46'da düzenlenen törende, bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Kayıpların isimlerinin anıldığı törene aynı zamanda Jill Biden, Michelle Obama ve Hillary Clinton gibi önemli isimler de katıldı. Biden ailesi, daha sonra Pentagon anıtını ziyaret etmek için Washington bölgesine geri dönmeden önce Pensilvanya, Shanksville'e uçtu.
Sabahın erken saatlerinde başlayan tören akşamüstü ışık gösterileriyle gökyüzünü aydınlattı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA