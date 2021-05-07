Video Dünya ABD’de banka şubesinde rehine krizi | Video

ABD’de banka şubesinde rehine krizi | Video

ABD’de banka şubesinde rehine krizi | Video
07.05.2021 | 07:44

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ABD’nin Minnesota eyaletinde bulunan Wells Fargo bankasında soygun alarmı verildi. Soyguncuların çok sayıda kişiyi rehin aldığı bildirildi.

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ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı St. Cloud ilçesinde bulunan Wells Fargo bankasının St. Cloud South şubesinde soygun alarmı verildi. Olay yerinde çok sayıda polis ve SWAT ekibi sevk edilirken, Federal Soruşturma Bürosu'na (FBI) ajanlarının polis ekiplerine destek verdiği aktarıldı.
St. Cloud Polis Departmanı (SCPD) tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 13.45 civarında ekiplerin aktif bir banka soygunu ihbarına yanıt verdikleri aktarılırken, rehine durumunun devam ettği ifade edildi. SCPD ayrıca, FBI ajanlarının operasyona destek verdiğini açıkladı. Şu ana kadar herhangib ir yaralanma ya da can kaybı bildirilmedi.

SCPD'den Teğmen Lori Ellering basına verdiği demeçte, "Olay aktif ve devam ediyor. İçeride açıklanmayan sayıda rehin tutulan banka çalışanı var" dedi.

Çevrede bulunan vatandaşlar tarafından çekilen görüntülerde, banka şubesinin dışında bekleyen güvenlik güçleri ve çok sayıda kişinin operasyonu uzaktan izlediği görüldü.

Wells Fargo sözcüsü yerel basına yaptığı açıklamada, "Wells Fargo'nun 33. Cadde Güney'de bulunan St. Cloud South şubesinde bir rehine durumunu teyit edebiliriz" ifadelerini kullandı. Sözcü, "Yerel kolluk kuvvetleriyle işbirliği yapıyoruz ve yetkililere soruşturmalarında yardımcı olmak için elimizden geleni yapacağız. Bunun toplum ve meslektaşlarımız için travmatik bir an olduğunun farkındayız. Müşterilerimizin ve çalışanlarımızın emniyeti ve güvenliği en önemli önceliğimizdir" dedi.

Polis, vatandaşları bölgeden uzak durmaları konusunda uyarırken, çok sayıda cadde trafiğe kapatıldı.

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