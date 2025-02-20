Video Dünya ABD'de bir kadın alev alan aracın içinden son anda böyle kurtarıldı! O anlar kamerada | Video
ABD'de bir kadın alev alan aracın içinden son anda böyle kurtarıldı! O anlar kamerada | Video

ABD'de bir kadın alev alan aracın içinden son anda böyle kurtarıldı! O anlar kamerada | Video

20.02.2025 | 12:15

ABD’nin Arizona eyaletinde kaza sonrası alev topuna dönen pikap aracın sürücüsü, bir itfaiyeci ve polis tarafından son anda kurtarıldı.

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ABD'nin Arizona eyaletinde beton mikserin çarptığı pikap araç devrilerek alev aldı. Hızla olay yerine ulaşan motosikletli polis ve bir itfaiyeci, araçta mahsur kalan sürücüyü kurtarmak için zamanla yarıştı. Polisin aracın camını kırmasının ardından itfaiyeci, kadını saniyeler içinde alev topuna dönen araçtan kurtardı.

Kazada yaralanan sürücü sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Sürücüyü kurtaran polis memuru Brian Larison yaptığı açıklamada, kaza anını gördüğünü ifade ederek, "Onun yanmasına izin vermeyeceğim dedim. Üç kez cama vurdum. Camı kırmak sonsuza kadar sürecekmiş gibi geldi. Cam kırıldığı an oksijenin içeri gireceğini ve aracı alevlerin saracağını biliyordum" ifadesini kullandı. O sırada mesai saatleri için olmayan bir itfaiyecinin koruyucu kıyafetlerini giyerek kadını kurtarmaya geldiğini söyleyen Larison, "Tam olarak doğru zamanda, doğru yerdeydi" dedi.

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