ABD'de çevrimiçi toplantıda siyahi doktora ırkçılık
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ABD'de şehir komisyonu üyesi Tony Collins, katıldığı video konferans sırasında siyahi doktorun ünvanını kullanmayı reddetmesinin ardından komisyondan ihraç edildi.