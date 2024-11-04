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ABD’de erken oy kullanma süreci sona erdi: Seçmenler büyük seçim günü için geri sayımda | Video

ABD’de erken oy kullanma süreci sona erdi: Seçmenler büyük seçim günü için geri sayımda | Video

04.11.2024 | 08:46

Amerika genelinde, bazı eyaletlerde başlayan erken oy kullanma süreci pazar akşamı itibarıyla sona erdi. New York başta olmak üzere birçok eyalette pazar akşamı biten erken oy verme işlemi, bazı eyaletlerde cumartesi öğleden sonra tamamlandı. Ancak Alaska, Hawaii ve Washington eyaletlerinde erken oy verme işlemi genel seçim gününe kadar devam edecek.

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Florida Üniversitesi Seçim Laboratuvarı'nın açıkladığı son verilere göre, ABD genelinde 78 milyon seçmen erken oy kullandı. 240 milyondan fazla kayıtlı seçmene sahip olan ülkede, erken oy kullananların 42 milyondan fazlası şahsen sandıklara giderek oy verdi, 35 milyon seçmen ise posta yoluyla oyunu gönderdi.

GÖZLER BÜYÜK SEÇİM GÜNÜ 5 KASIM'DA
Büyük seçim günü olan 5 Kasım Salı günü, ABD genelinde oy verme işlemleri yerel saatle sabah 6.00'da başlayacak ve New York'ta akşam 9.00'da sona erecek. Her eyaletin oy kullanma süresi, kendi seçim kuralları çerçevesinde farklılık gösteriyor. Başkan adayları ise seçim gününe kadar salıncak eyaletlerde mitinglerini sürdürerek seçmenlerine ulaşmaya devam edecek.

ABD SEÇİM SÜRECİ: OY KULLANMA ADIMLARI
ABD seçimlerinde oy kullanmak isteyen seçmenler, ilk olarak kimliklerini göstererek sistemde kayıtlı olduklarını doğruluyor. Sistem kaydı onaylanan seçmenlere oy pusulaları basılıyor ve seçmenler kabinlere yönlendiriliyor. Adaylarını işaretleyen seçmenler daha sonra oy pusulalarını tarayıcı makinelerde sisteme yüklüyor. Makineler, oy pusulasını tarayıp güvenli bir haznede saklıyor ve oy kullanma işleminin başarıyla tamamlandığına dair ekranda bir mesaj gösteriyor.

ERKEN OY KULLANANLARA ÖZEL ÇIKARTMA VE KALEM
ABD Seçim Kurulu tarafından, erken oy kullanan seçmenlere özel olarak "erken oyumu kullandım" yazılı çıkartmalar ve kalemler hediye edildi. Ayrıca, oy verme süreci boyunca her seçim merkezinin önünde güvenlik güçleri 7/24 nöbet tuttu ve güvenlik önlemleri üst düzeyde tutuldu.

SEÇİM GECESİ: TRUMP FLORİDA'DA, HARRİS WASHİNGTON DC'DE
Başkan adayları, seçim gününe kadar salıncak eyaletlerdeki kampanyalarına devam edecek. Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın, seçim gecesini Florida'nın West Palm Beach kentindeki kampanya merkezinde takip edeceği bildirildi. Rakibi Kamala Harris ise seçim gecesini mezun olduğu Howard Üniversitesi'nde geçirecek. Harris'in Washington DC'deki üniversitesinde sonuçları ekibiyle birlikte izleyeceği belirtildi.

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