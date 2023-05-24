Video Dünya ABD’de eyaletler arası yolda kovboy ile inek arasında kovalamaca | Video
ABD’de eyaletler arası yolda kovboy ile inek arasında kovalamaca | Video

ABD’de eyaletler arası yolda kovboy ile inek arasında kovalamaca | Video

24.05.2023 | 08:44

ABD’nin Michigan eyaletindeki eyaletler arası yolda çiftlikten kaçan bir inek ile onu yakalamaya çalışan at üstündeki kovboy arasında kovalamaca yaşandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

ABD'nin Michigan eyaletinde yer alan bir çiftlikten kaçan inek eyaletler arası yola çıktı. İneği yakalamak için peşinden gelen kovboy ile inek arasında eyaletler arası yolda kovalamaca yaşandı. Geçtiğimiz pazar günü yaşanan ilginç olay, Michigan Eyalet Polisi'ne ait bir devriye aracında bulunan araç kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı. Görüntülerde, at üstündeki kovboyun kement atmak için hazırlandığı görüldü.

Polis ekipleri, kovalamaca sırasında herhangi bir kaza yaşanmaması için eyaletler arası yolun bazı şeritlerini trafiğe kapattı. Polis tarafından yapılan açıklamada, "İnek suçlanmadı ve diğer tüm çiftlik hayvanlarına anlatacak bir hikayeyle çiftliğe geri döndü" dedi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

ABD’de eyaletler arası yolda kovboy ile inek arasında kovalamaca | Video 00:33
ABD’de eyaletler arası yolda kovboy ile inek arasında kovalamaca | Video 24.05.2023 | 08:44
Çin’in son İmparatoru Puyi’ye ait saat 6,2 milyon dolara alıcı buldu | Video 00:26
Çin’in son İmparatoru Puyi’ye ait saat 6,2 milyon dolara alıcı buldu | Video 24.05.2023 | 08:44
Nazi bayraklı araç Beyaz Saray’ın güvenlik bariyerlerine çarptı | Video 00:12
Nazi bayraklı araç Beyaz Saray'ın güvenlik bariyerlerine çarptı | Video 23.05.2023 | 16:10
Azerbaycan, AGİT Parlamenterler Meclisi Başkanı Cederfelt’i ağırladı | Video 02:14
Azerbaycan, AGİT Parlamenterler Meclisi Başkanı Cederfelt'i ağırladı | Video 23.05.2023 | 16:10
ABD’de metroda Türk kadına dehşeti yaşattı | Video 01:24
ABD'de metroda Türk kadına dehşeti yaşattı | Video 23.05.2023 | 11:12
İsrail’de yoldan çıkan yolcu otobüsü duvara çarptı: 13 yaralı | Video 00:46
İsrail'de yoldan çıkan yolcu otobüsü duvara çarptı: 13 yaralı | Video 23.05.2023 | 08:49
New York polisi Türkevi’ne saldıran kişinin görüntülerini paylaştı! Görenler ihbar hattını arasın! | Video 00:17
New York polisi Türkevi'ne saldıran kişinin görüntülerini paylaştı! "Görenler ihbar hattını arasın!" | Video 23.05.2023 | 09:53
SON DAKİKA! New York’ta Türkevi’ne alçak saldırı! İşte ilk görüntüler | Video 00:33
SON DAKİKA! New York'ta Türkevi'ne alçak saldırı! İşte ilk görüntüler | Video 22.05.2023 | 15:35
PKK kanalına konuşan Yunan yazardan hadsiz çağrı! Başkan Erdoğan’ı hedef aldı | Video 01:26
PKK kanalına konuşan Yunan yazardan hadsiz çağrı! Başkan Erdoğan’ı hedef aldı | Video 22.05.2023 | 13:09
İtalya’daki Aşk Çeşmesi’ne boyalı saldırı | Video 01:32
İtalya’daki Aşk Çeşmesi’ne boyalı saldırı | Video 22.05.2023 | 12:43
İtalya’da Festa del Soccorso Festivali’nde ortalık savaş alanına döndü | Video 01:12
İtalya’da Festa del Soccorso Festivali'nde ortalık savaş alanına döndü | Video 22.05.2023 | 08:51
Kurt Cobain’in parçaladığı gitar yaklaşık 600 bin dolara alıcı buldu | Video 00:22
Kurt Cobain’in parçaladığı gitar yaklaşık 600 bin dolara alıcı buldu | Video 22.05.2023 | 08:51
El Salvador’da izdiham: 12 ölü | Video 02:24
El Salvador'da izdiham: 12 ölü | Video 21.05.2023 | 15:17
Wagner Başkanı Prigojin: Bakhmut’un tamamını aldık | Video 06:05
Wagner Başkanı Prigojin: "Bakhmut'un tamamını aldık" | Video 21.05.2023 | 08:48
Almanya’daki Türkler cumhurbaşkanı seçiminin 2. turunda uzun kuyruklar oluşturdu | Video 00:43
Almanya'daki Türkler cumhurbaşkanı seçiminin 2. turunda uzun kuyruklar oluşturdu | Video 20.05.2023 | 16:34
Alman devlet kanalında Başkan Erdoğan’ın politikasına açık övgü: Herkese karşı güçlü durdu! 00:35
Alman devlet kanalında Başkan Erdoğan’ın politikasına açık övgü: Herkese karşı güçlü durdu! 20.05.2023 | 12:25
Şarjdaki elektrikli scooter bomba gibi patladı! Korkunç anlar kamerada | Video 00:56
Şarjdaki elektrikli scooter bomba gibi patladı! Korkunç anlar kamerada | Video 19.05.2023 | 12:45
Dünyanın en eski ve en eksiksiz İbranice İncil’i 38,1 milyon dolara satıldı | Video 00:21
Dünyanın en eski ve en eksiksiz İbranice İncil'i 38,1 milyon dolara satıldı | Video 18.05.2023 | 08:46
NASA Güneş’in ses kayıtlarını yayınladı | Video 01:22
NASA Güneş'in ses kayıtlarını yayınladı | Video 17.05.2023 | 13:35
İtalya’da sel felaketi: 3 ölü | Video 06:37
İtalya’da sel felaketi: 3 ölü | Video 17.05.2023 | 12:31

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA