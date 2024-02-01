ABD’de havalimanı arazisinde inşaat halindeki hangar çöktü: 3 ölü | Video 01.02.2024 | 12:07 ABD’nin Idaho eyaletindeki Boise Havalimanı arazisinde inşaat halindeki çelik hangarın çökmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybederken, yaralanan 5 kişinin durumunun da ağır olduğu bildirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

ABD'nin Idaho eyaletindeki havalimanında bulunan çelik hangar çöktü. Boise Havalimanı'ndaki 39 bin metrekarelik hangarın çökmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybederken, yaralanan 5'i ağır 9 kişinin tedavi altına alındığı bildirildi. Yetkililer, yerel saatle 17.00'de meydana gelen olayın ardından 8 itfaiye aracı, 3 merdivenli kamyon ve 12 ambulansın bulunduğu acil müdahale ekibinin bölgeye intikal ettiğini duyurdu.İtfaiye Departmanı Operasyon Şefi Aaron Hummel yaptığı açıklamada, bazı yaralıları kurtarmak için vinçlere ihtiyaç duyulduğunu ve zorlu bir çalışma olduğunu söyledi. Havaalanı yetkilisi, hangarın havalimanı arazisi üzerinde olduğunu ancak Boise Havalimanı projesi olmadığını açıkladı. Havalimanının ise olaydan etkilenmediği aktarıldı.