ABD’de havalimanı arazisinde inşaat halindeki hangar çöktü: 3 ölü | Video
ABD’nin Idaho eyaletindeki Boise Havalimanı arazisinde inşaat halindeki çelik hangarın çökmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybederken, yaralanan 5 kişinin durumunun da ağır olduğu bildirildi.
İtfaiye Departmanı Operasyon Şefi Aaron Hummel yaptığı açıklamada, bazı yaralıları kurtarmak için vinçlere ihtiyaç duyulduğunu ve zorlu bir çalışma olduğunu söyledi. Havaalanı yetkilisi, hangarın havalimanı arazisi üzerinde olduğunu ancak Boise Havalimanı projesi olmadığını açıkladı. Havalimanının ise olaydan etkilenmediği aktarıldı.
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