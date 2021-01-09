ABD'de Kongre binasını işgal eden sembol isimlerden Mostofsky olayın ardından ilk kez görüntülendi | Video

ABD'de polisin kongre baskını olayı nedeniyle hakkında arama kararı çıkardığı ve "polis kalkanı ve sopasıyla" poz veren Aaron Mostofsky, olay sonrası rahat tavırlarıyla ilk kez evinin önünde görüntülendi.

ABD'de miting sonrası Donald Trump destekçilerinin oylama yapılan 4 kişinin ölümüyle ve onlarca kişinin yaralanmasına neden olan kongre binasını basması olayının yankıları sürüyor. Joe Biden?ın başkanlık yolunun açılmasını hızlandıran gösterinin arkasındaki isimler tek tek ortaya çıkmaya başladı. Washington Polisi, ABD Kongre Binası'nı basan insanların fotoğraflarını yayınlayarak, başlatılan soruşturma kapsamında söz konusu kişilerin her yerde arandığını duyurdu.



EVİNİN ÖNÜNDE GÖRÜNTÜLENDİ

Kongre binasına girerek, "polis kalkanı ve sopasıyla" poz veren Aaron Mostofsky? polis tarafından aranırken, Mostofsky? olayın ardından ilk kez evinin önünde görüntülendi.



BROOKLYN YARGICININ OĞLU ÇIKTI

New York?ta Kongre binasına giren Aaron Mostofsky?ın Brooklyn Yüksek Mahkemesi yargıcı Shlomo Mostofsky?ın oğlu olduğu ortaya çıktı. Aaron Mostofsky olayların ardından ilk kez evden çıkarken görüntülendi. Uluslararası medyanın konuştuğu Mostofsky, kongre binasını basarak, deri koltukta elinde polis kalkanı ve sopa ile poz vermişti.



BİNAYI BASAN KİŞİLERE ART ARDA DAVALAR AÇILDI

Washington DC?deki Metropolitan Polis Departmanı, dün ABD Kongre Binası?na saldıran isyancıların bazılarının tespit edilmesi için sosyal medya hesabından da halktan yardım istedi. Washington?daki federal savcılar, ABD Kongre Binası?nın basılmasına ilişkin 15 ceza davası açtı. Columbia Bölgesi?nden ABD Başsavcısı Vekili Michael Sherwin, davaların çoğunun kongre binasına izinsiz girişler nedeniye açıldığını belirtti. Kongre binasında çok sayıda eşyanın çalındığını belirten Sherwin, hırsızlık ve binaya silahla girilmesiyle ilgili de davaların açıldığını ifade etti.



6 OCAK KONGRE BASKINI

ABD Başkanı Donald Trump'ın Washington'daki mitingi sonrasında destekçileri barikatları aşarak Kongre'ye girdi. Kongre binası önünde Trump destekçileriyle polis arasında arbede yaşandığı görüldü. Polisin Kongre'nin de içinde bulunduğu kompleksteki bazı binaları boşalttı. Kongre binasının dışında gerginlik ve arbede yaşanırken, içeride ise başkanlık oylaması yapıldı. ABD Senatosu Joe Biden'ın başkanlığını onaylamak için toplanmıştı. Trump mitinginde, 3 Kasım 2020'deki başkanlık seçimlerini Demokrat Partili Joe Biden'ın kazandığını reddederek, asıl kazananın kendisi olduğunu iddia etmişti. ABD Kongresinin bazı Donald Trump destekçileri tarafından basılmasıyla yaşanan olaylarda 5 kişi hayatını kaybetmiş, 14 kişi de yaralanmıştı

