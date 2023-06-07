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ABD’de lise mezuniyetinde silahlı saldırı: 2 ölü | Video

ABD’de lise mezuniyetinde silahlı saldırı: 2 ölü | Video

07.06.2023 | 10:39

ABD’nin Virginia eyaletinde yer alan Richmond ilçesindeki bir lise mezuniyetinde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı.

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ABD'nin Virginia eyaletine bağlı Richmond ilçesinde yer alan Virgina Commonwealth Üniversitesi'ndeki kampüste Hugueonet Lisesi öğrencileri için düzenlenen mezuniyet töreni sırasında silahlı saldırı gerçekleşti. Olayda 2 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 5 kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenlerin birinin 18, diğerinin ise 36 yaşında olduğu ifade edildi. Polis saldırılarla ilgili şüpheli bir kişiyi gözaltına alırken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Saldırganın 4 adet tabanca kullandığı ve tabancılara polis tarafından el koyulduğu bildirildi. Kampüste yapılacak diğer liselerin mezuniyet törenleri de iptal edildi.

Richmond Polis Şefi Rick Edwards, saldırganın hem cinayetten hem de diğer suçlardan yargılanacağını belirterek, "Böyle bir kalabalığın içinde saldırı düzenlendiğinde olan masum insanlara oluyor. Açıkçası burası daha güvenli olmalıydı. Birisinin buraya silahıyla beraber gelip toplumumuza saldırarak terör estirmesi inanılmaz bir şekilde çok trajik" dedi.

Öte yandan bu tür okul saldırıları 2023 yılından beri ABD'de okullarda, alışveriş merkezlerinde ve ibadethanelerde düzenlenen 279. silah saldırısı olarak belirtiliyor. Bu saldırılarda genellikle 4'ten fazla kişi hayatını kaybediyor.

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