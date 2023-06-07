ABD’de lise mezuniyetinde silahlı saldırı: 2 ölü | Video
ABD’nin Virginia eyaletinde yer alan Richmond ilçesindeki bir lise mezuniyetinde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı.
Richmond Polis Şefi Rick Edwards, saldırganın hem cinayetten hem de diğer suçlardan yargılanacağını belirterek, "Böyle bir kalabalığın içinde saldırı düzenlendiğinde olan masum insanlara oluyor. Açıkçası burası daha güvenli olmalıydı. Birisinin buraya silahıyla beraber gelip toplumumuza saldırarak terör estirmesi inanılmaz bir şekilde çok trajik" dedi.
Öte yandan bu tür okul saldırıları 2023 yılından beri ABD'de okullarda, alışveriş merkezlerinde ve ibadethanelerde düzenlenen 279. silah saldırısı olarak belirtiliyor. Bu saldırılarda genellikle 4'ten fazla kişi hayatını kaybediyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:13
ABD’de lise mezuniyetinde silahlı saldırı: 2 ölü | Video 07.06.2023 | 10:39
01:57
Metro raylarına düşen görevli elektrik akımına kapılarak öldü | Video 07.06.2023 | 08:49
01:40
Haiti’deki sel felaketinde can kaybı 42’ye yükseldi | Video 06.06.2023 | 11:07
01:23
04:03
Haiti’de sel felaketi: 15 ölü, 8 kayıp | Video 05.06.2023 | 13:02
03:49
SON DAKİKA! Kırgızistan'da darbe girişimi! İşte ilk görüntüler 05.06.2023 | 13:09
01:37
Rusya: “Ukrayna’nın Donetsk’e saldırısı püskürtüldü” | Video 05.06.2023 | 10:10
01:36
Çinli astronotlar 6 ay sonra dünyaya döndü | Video 04.06.2023 | 15:39
00:39
Rusya, Ukrayna’yı füzeyle vurdu: 18 yaralı | Video 04.06.2023 | 11:22
00:42
Almanya’da polis ve göstericiler arasında arbede | Video 04.06.2023 | 08:34
01:13
00:22
Alman polisin eyalet milletvekilini tartakladığı ortaya çıktı | Video 02.06.2023 | 18:01
04:34
Mısır'ı kum fırtınası vurdu: 1 ölü, 5 yaralı | Video 02.06.2023 | 16:31
00:16
Ukrayna, Rusya sınırındaki kasabayı vurdu: 2 ölü, 2 yaralı | Video 02.06.2023 | 16:23
01:23
Kanada'da orman yangınlarıyla mücadele için ordu görevlendirildi | Video 02.06.2023 | 13:04
01:12
Senegal'deki gösterilerde 9 kişi öldü | Video 02.06.2023 | 12:39
00:52
07:48
00:18
ABD Başkanı Joe Biden yere kapaklandı | Video 02.06.2023 | 08:52