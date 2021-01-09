ABD’de lüks yatta yangın: 2 yaralı | Video

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Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Florida eyaletinde lüks bir yatta yangın çıktı. Yattaki iki kişi, ABD Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı.
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Florida eyaletine bağlı Florida Keys adası yakınında lüks bir yatın motorundaki teknik arıza nedeniyle yangın çıktı. Yangın nedeniyle denizin ortası alev topuna döndü. İki kişinin bulunduğu yatın yandığını fark eden çevredeki tekneler yangına müdahale etti.Olay yerine gelen ABD Sahil Güvenliği'ne ait kurtarma ekipleri, yatta mahsur kalan iki kişiyi yanmak kurtardı. Kurtarılan iki kişi tedavi için hastaneye kaldırıldığı belirtildi.