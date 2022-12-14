ABD’de namaz kılan öğrencilere ‘büyü’ hakareti! Öğretmenin görüntüleri tepki çekti | Video

ABD’nin Florida eyaletinde bir okulda kaydedilen görüntüler, sosyal medyada viral oldu. Franklin Academy isimli okulda üç Müslüman öğrenci, namaz kıldıkları sırada öğretmenlerinin saldırısına uğradı. Öğretmenin nefret suçlamalarının ardından okul yönetimi kararını açıkladı.