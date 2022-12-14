Video Dünya ABD’de namaz kılan öğrencilere ‘büyü’ hakareti! Öğretmenin görüntüleri tepki çekti | Video
ABD’de namaz kılan öğrencilere ‘büyü’ hakareti! Öğretmenin görüntüleri tepki çekti | Video

ABD’de namaz kılan öğrencilere ‘büyü’ hakareti! Öğretmenin görüntüleri tepki çekti | Video

14.12.2022 | 09:29

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ABD’nin Florida eyaletinde bir okulda kaydedilen görüntüler, sosyal medyada viral oldu. Franklin Academy isimli okulda üç Müslüman öğrenci, namaz kıldıkları sırada öğretmenlerinin saldırısına uğradı. Öğretmenin nefret suçlamalarının ardından okul yönetimi kararını açıkladı.

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