ABD'de otopark çöktü! Ölü ve yaralılar var | Video
ABD'nin Manhattan bölgesinde yer alan bir otoparkın çökmesi sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği çok sayıda kişinin de yaralandığı öğrenildi. Meydana gelen çökme sonrası içeride çok sayıda kişinin mahsur kaldığı öğrenilirken çevredeki binalar boşaltıldı, bölgeye çok sayıda itfaiye aracı yönlendirildi.Enkazda mahsur kalanları aramak için robot köpekli bir ekip de görevlendirildi. New York İtfaiyesi'nin 75.000 Dolarlık robot köpeği, arama kurtarma çalışmalarında pek de başarılı olamadı.
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