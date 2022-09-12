Video Dünya ABD’de şiddetli yağış: Rögarlar patladı, caddeler sular altında kaldı | Video
ABD’de şiddetli yağış: Rögarlar patladı, caddeler sular altında kaldı | Video

ABD’de şiddetli yağış: Rögarlar patladı, caddeler sular altında kaldı | Video

12.09.2022 | 13:11

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ABD’nin Chicago kentinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle kanalizasyonlar patladı, rögardan fışkıran sular cadde ve sokakları kapladı.

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ABD Ulusal Meteoroloji Servisi (NWS), dün Illinois eyaletinin kuzeyindeki bölgeler için ani sel uyarısı yayınladı. Eyalete bağlı Chicago kentinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle evlerin bodrum katlarını su bastı. Kanalizasyon ve su tahliye kanallarının patladığı kentte, rögardan fışkıran sel suları cadde ve sokakları sular altında bıraktı, trafiğin durmasına yol açtı. Eyalette şiddetli yağışların bugün de etkili olması bekleniyor.

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