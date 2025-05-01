Video Dünya ABD'deki şiddetli fırtına böyle görüntülendi: 6 ölü! | Video
ABD'deki şiddetli fırtına böyle görüntülendi: 6 ölü! | Video

ABD'deki şiddetli fırtına böyle görüntülendi: 6 ölü! | Video

01.05.2025 | 11:53

ABD'nin Pensilvanya ve Oklahoma eyaletinde etkili olan fırtınalarda 6 kişi hayatını kaybetti.

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ABD'nin doğusundaki Pensilvanya, güneyindeki Texas ve Oklahoma eyaletini şiddetli fırtına vurdu. Oklahoma'nın güneyi ile Texas'ın kuzeyini etkisi altına alan fırtına bazı bölgelerde yağışa yol açtı, caddeler sular altına kaldı. Araçlarının sel sularına kapılması sonucu Oklahoma'da 2 kişi hayatını kaybetti. Oklahoma'da yetkililer, çok sayıda sürücünün sel sularından kurtarıldığını, Lexington şehrinde ise suların yükselmesiyle bazı sakinlerin evlerinden tahliye edildiğini belirtti. ABD Federal Havacılık İdaresi'ne (FAA) göre Dallas Love Field ve Dallas-Fort Worth Uluslararası Havalimanı'nda fırtına nedeniyle operasyonlar durduruldu, yüzlerce uçuş iptal edildi. Pensilvanya'da ise elektrik direklerinin ve ağaçların devrilmesi sonucu farklı noktalarda 4 kişi hayatını kaybetti. Pensilvanya'da fırtına nedeniyle 400 binden fazla ev ve iş yeri elektriksiz kaldı.

Ulusal Hava Durumu Servisi, bölgedeki gök gürültülü fırtınanın yarın kadar devam edeceği konusunda uyarıda bulundu.
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