ABD'deki şiddetli fırtına böyle görüntülendi: 6 ölü! | Video
ABD'nin Pensilvanya ve Oklahoma eyaletinde etkili olan fırtınalarda 6 kişi hayatını kaybetti.
Ulusal Hava Durumu Servisi, bölgedeki gök gürültülü fırtınanın yarın kadar devam edeceği konusunda uyarıda bulundu.
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