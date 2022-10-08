Video Dünya ABD’den skandal paylaşım! Yunanistan’a savaş uçaklarıyla destek verdiler | Video
ABD’den skandal paylaşım! Yunanistan’a savaş uçaklarıyla destek verdiler | Video

ABD’den skandal paylaşım! Yunanistan’a savaş uçaklarıyla destek verdiler | Video

08.10.2022 | 11:43

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Yunanistan’ın Ege Denizi’nde Türkiye’yi hedef alan provokatif eylemleri bitmek bilmiyor. Gayri askeri statüde bulunan adaların silahlandırılmasının ardından Türkiye sınırındaki bölgeleri ABD askeri üssüne dönen Yunanistan’a son olarak ABD uçak gemisi demir atmıştı. Son olarak ABD'nin Atina Büyükelçiliği, Yunanistan'da bulunan ABD uçak gemisi ve üzerinde savaş uçaklarının olduğu bir fotoğrafı paylaştı.

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