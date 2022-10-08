ABD’den skandal paylaşım! Yunanistan’a savaş uçaklarıyla destek verdiler | Video

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OTOMATİK OYNAT
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Yunanistan’ın Ege Denizi’nde Türkiye’yi hedef alan provokatif eylemleri bitmek bilmiyor. Gayri askeri statüde bulunan adaların silahlandırılmasının ardından Türkiye sınırındaki bölgeleri ABD askeri üssüne dönen Yunanistan’a son olarak ABD uçak gemisi demir atmıştı. Son olarak ABD'nin Atina Büyükelçiliği, Yunanistan'da bulunan ABD uçak gemisi ve üzerinde savaş uçaklarının olduğu bir fotoğrafı paylaştı.