ABD'li Albay McGregor'dan gündemi sarsacak itiraf: "Türkiye'ye saldırması için Suriye'de PKK'yı hazırlıyoruz" | Video

Terör örgütü PKK'ya her türlü mühimmat ve eğitim desteği sağlayan Türkiye'nin sözde müttefiki ABD'den gündemi sarsacak bir itiraf geldi. ABD'li Emekli Albay Douglas McGregor yaptığı açıklamada savaşın artık kapıda olduğunu vurgularken "Türkiye'ye saldırması için Suriye'de PKK'yı hazırlıyoruz." ifadelerini kullandı.