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OTOMATİK OYNAT
01:34
Brezilya Donanması’na ait eğitim gemisi Ekvador’da köprüye çarptı 19.10.2021 | 15:42
00:45
ABD'li sunucuya "Putin'in dikkatini dağıttın" suçlaması | Video 19.10.2021 | 15:35
05:13
Hindistan'da sel ve toprak kayması: 16 ölü | Video 19.10.2021 | 13:14
02:52
La Palma’daki yanardağ felaketi tam 1 aydır sürüyor | Video 19.10.2021 | 11:23
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İngiliz Milletvekili Sir David Amess'i öldüren zanlı kamerada | Video 19.10.2021 | 11:11
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Hindistan’da sel ve toprak kayması: 18 ölü | Video 17.10.2021 | 17:09
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02:52
Çin'in Shenzhou-13 mekiği uzay istasyonundaki çekirdek modülüne kenetlendi 16.10.2021 | 12:12
05:12
Ukrayna’da silah sanayisi sergisi açıldı | Video 15.10.2021 | 16:49
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Suriye'de üzerinden araç geçen çocuk ölümden döndü | Video 14.10.2021 | 15:34
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Azerbaycan'da 5 kişinin öldüğü feci kazanın görüntüsü ortaya çıktı | Video 14.10.2021 | 10:50
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Türkiye'nin Oslo Büyükelçisi Fazlı Çorman A Haber’de değerlendirdi. 14.10.2021 | 00:02
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Hong Kong’u Kompasu Tayfunu vurdu: 1 ölü | Video 13.10.2021 | 15:05
Rus medyası, Amerikalı Hadley Gamble'ı bacaklarıyla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dikkatini dağıtmakla suçladı.