ABD'li ünlü dolar milyarderi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos kardeşiyle uzaya gidiyor
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:21
Kudüs’te otopark zemini çöktü, araçlar çukura düştü | Video 07.06.2021 | 17:20
00:50
01:38
Kızgın fil arabayı böyle parçaladı | Video 07.06.2021 | 12:42
01:28
Pakistan'da iki yolcu treni çarpıştı: 38 ölü, 64 yaralı | Video 07.06.2021 | 10:09
03:34
03:34
Avrupa Uzay Ajansı, Ay’daki ilk kolonilerin nasıl görüneceğini paylaştı 07.06.2021 | 00:22
00:27
ABD'de otobüsteki genç, kadın yolcunun saçlarını yaktı 05.06.2021 | 15:23
00:48
ABD'de uçağın kokpitine girmeye çalışan yolcu gözaltına alındı 05.06.2021 | 14:15
02:47
İtalya'nın Adriyatik Denizi müsilaj araştırmasında yaşam süresi detayı! 05.06.2021 | 12:23
00:27
00:14
Şortla haber sunan BBC spikeri kamerada 05.06.2021 | 11:38
01:33
01:05
Dağlık Karabağ'da mayın patladı, 2'si gazeteci 3 kişi hayatını kaybetti 04.06.2021 | 15:14
00:54
Çin'de 2 aylık bebek, metro ile platform arasına düştü | Video 04.06.2021 | 13:45
01:21
Çinli polislerden kanala düşen koyunları kurtarma operasyonu | Video 03.06.2021 | 13:55
00:39
New York’ta siyahi adamdan Asyalı kadına sert yumruk | Video 03.06.2021 | 10:56
01:53
Sri Lanka'da günlerdir yanan konteyner gemisi batıyor | Video 02.06.2021 | 16:28
00:43
Londra’da bıçaklı saldırı: 1 yaralı | Video 02.06.2021 | 14:57
07:36
Rus kozmonotlar, 2021 yılının ilk uzay yürüyüşüne başladı | Video 02.06.2021 | 12:47
Dünyanın en zengin insanı ABD'li ünlü girişimci Jeff Bezos, sosyal medya hesabından şirketi Blue Origin ile 20 Temmuz'da uzaya çıkacağını açıkladı.
Ünlü girişimci ve Amazon'un kurucusu Bezos, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kurucusu olduğu Blue Origin şirketinin aracıyla 20 Temmuz'da uzaya yolculuk yapacağını ifade ederek, "Beş yaşımdan beri hayalim uzaya seyahat etmekti. 20 Temmuz'da kardeşimle o yolculuğa çıkacağım. En iyi arkadaşımla en büyük macera" dedi.