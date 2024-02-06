ABD’nin California eyaletini şiddetli fırtına vurdu: 3 ölü | Video 06.02.2024 | 12:21 ABD’nin California eyaletinde etkili olan atmosferik nehir fırtınası sonucu 3 kişi ağaç devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. VİDEO DEVAM EDİYOR

ABD'nin batısında yer alan California eyaletinde "atmosferik nehir" adı verilen hava dalgası, şiddetli fırtına ve yağışa yol açtı. Eyaletin farklı noktalarında sel ve toprak kaymaları meydana geldi. Yetkililer, ağaç devrilmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Sacramento bölge sözcüsü Carmichael'de bir adamın üzerine ağaç düşmesi sonucu öldüğünü belirtti. Santa Cruz Şerif Ofisi ise Boulder Creek'teki bir evin üzerine ağaç düşmesi sonucu içerideki 1 kişinin yaşamını yitirdiğini aktardı. Üçüncü ölüm ise Yuba şehrinde kaydedildi. Yuba polisi, 82 yaşındaki bir adamın evinin arka bahçesindeki bir ağacın düşmesi sonucu hayatını kaybettiğini ifade etti.Los Angeles'ın lüks Bel Air ve Beverly Hills semtlerinde sokaklar çamurla kaplandı, mahsur kalan sürücülerin yardımına ekipler koştu. Los Angeles İtfaiyesi, nehirde köpeğiyle birlikte mahsur kalan bir adamı kurtarırken, o anlar amatör kameraya yansıdı.Öte yandan, California Valisi Gavin Newsom beklenen fırtına nedeniyle dün Los Angeles, Orange, Riverside, San Bernardino, San Diego, San Luis Obispo, Santa Barbara ve Ventura için olağanüstü hal ilan etmişti.