ABD’nin California eyaletini şiddetli fırtına vurdu: 3 ölü | Video
ABD’nin California eyaletinde etkili olan atmosferik nehir fırtınası sonucu 3 kişi ağaç devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.
Los Angeles'ın lüks Bel Air ve Beverly Hills semtlerinde sokaklar çamurla kaplandı, mahsur kalan sürücülerin yardımına ekipler koştu. Los Angeles İtfaiyesi, nehirde köpeğiyle birlikte mahsur kalan bir adamı kurtarırken, o anlar amatör kameraya yansıdı.
Öte yandan, California Valisi Gavin Newsom beklenen fırtına nedeniyle dün Los Angeles, Orange, Riverside, San Bernardino, San Diego, San Luis Obispo, Santa Barbara ve Ventura için olağanüstü hal ilan etmişti.
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