Video Dünya Aliyev, Brüksel’de Macron ve Paşinyan ile görüştü | Video
Aliyev, Brüksel’de Macron ve Paşinyan ile görüştü | Video

Aliyev, Brüksel’de Macron ve Paşinyan ile görüştü | Video

16.12.2021 | 09:33

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Belçika’nın başkenti Brüksel’de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir araya geldi.

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Belçika'nın başkenti Brüksel'de dün Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri, Doğu Ortaklığı kapsamında Ukrayna, Gürcistan, Moldova, Azerbaycan ve Ermenistan liderleri ile bir araya geldi. Zirveye katılmak üzere Brüksel'e gelen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, dün akşam Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un girişimiyle Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile gayri resmi bir görüşme gerçekleştirdi.

Aliyev ve Paşinyan, Brüksel'de AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in girişimiyle 14 Aralık'ta bir araya gelmişti. Aliyev, Paşinyan ve Michel arasında gerçekleştirilen toplantının yapıcı bir atmosferde geçtiği ve bir dizi önemli konunun tartışıldığı belirtilmişti.

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