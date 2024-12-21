Almanya’da can pazarı! Otomobil Noel pazarındaki kalabalığın arasına daldı: Ölü ve yaralılar var! | Video
Almanya’nın Magdeburg şehrinde bir aracın Noel pazarındaki kalabalığın arasına dalması sonucu en az 1 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı.
Yerel hükümet sözcüsü Matthias Schuppe, olayın bir saldırı olduğunu belirtirken Alman polisi, Noel pazarının kapatıldığını ve olayla ilgili geniş soruşturma başlatıldığını bildirdi.
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