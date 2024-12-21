Almanya’da can pazarı! Otomobil Noel pazarındaki kalabalığın arasına daldı: Ölü ve yaralılar var! | Video 21.12.2024 | 12:13 Almanya’nın Magdeburg şehrinde bir aracın Noel pazarındaki kalabalığın arasına dalması sonucu en az 1 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Almanya'da Noel heyecanı yerini korkuya bıraktı. Magdeburg şehrinde bir araç Noel pazarındaki kalabalığa daldı. Alman medyası olayda en az 1 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını aktardı. Çevredekilerin cep telefonu ile kaydettiği görüntülerde, çok sayıda kişinin yerde yattığı görüldü. Aracın sürücüsü olayın ardından gözaltına alındı.Yerel hükümet sözcüsü Matthias Schuppe, olayın bir saldırı olduğunu belirtirken Alman polisi, Noel pazarının kapatıldığını ve olayla ilgili geniş soruşturma başlatıldığını bildirdi.