Video Dünya Almanya’da imamlar ve papazlar Türkiye için dua etti | Video
Almanya’da imamlar ve papazlar Türkiye için dua etti | Video

Almanya’da imamlar ve papazlar Türkiye için dua etti | Video

20.02.2023 | 08:22

Almanya’nın Heilbronn kentinde Türkiye’deki deprem felaketinde etkilenenler için imamlar ve papazla tarafından dua edildi.

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Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerde etkilenen Türkiye için dünyanın birçok ülkesinde yardım kampanyası devam ediyor. Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinde yer alan Heilbronn kentindeki Kiliansplaz Meydanı'nda Türkiye'deki deprem felaketinde etkilenenler için anma ve dua etkinliği düzenlendi. İmamlar ve papazla tarafından dualar edilen etkinliğe, Türkiye'nin Stuttgart Başkonsolosu Makbule Koçak, bölgede faaliyet gösteren sivil toplum örgütü temsilcileri ve çok sayıda Türk ve Alman hayırseverler katıldı.

Heilbornn şehrinin merkezine kurulan yardım çadırı ile 1 haftada ayni yardımların yanı sıra AFAD'a bağışlanmak üzere 78 bin 577 euro nakit yardım toplandı.

Başkonsolos Koçak yaptığı açıklamada, Türkiye'de yaşanan deprem felaketlerinin ardından tüm sivil toplum örgütlerinin yardım için seferber olduklarını belirterek, "Vatandaşlarımızın şehir meydanında düzenledikleri yardım kampanyasının kapanış etkinliğine katıldık, yine çok duygulandık. Herkes elbirliğiyle çalıştı. Bir haftadır satış yaptılar. Burada elde ettikleri yardımları ülkemize gönderiyorlar. Ülkemizde yaraları sarmaya onların da biraz katkısı olsun istediler. Çok duygulandık. Burada her gün çalışan hanımlarımıza çok teşekkür ettik. Burada toplanıp birlikte dua eden hem vatandaşlarımızdan ve birçok farklı milletten Heilbronn'da yaşayanlara teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunduk. Bu birliktelik ve beraberlik inşallah zor süreçlerinde üstesinden geleceğiz. Heilbronn'a teşekkür ediyorum" dedi.

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