Almanya’da Türk kuyumcuya silahlı soygun | Video
Almanya’da Türklerin işlettiği bir kuyumcu dükkanına maskeli 2 kişi tarafından düzenlenen silahlı soygunda 1 kişi yaralandı.
Olayla ilgili polis soruşturması devam ederken, soyguncuların altınları alarak bisikletle olay yerinden kaçtığı belirtildi. Kuyumcudan ne kadar altın çalındığı ise netlik kazanmadı. Olay yeri polis tarafından ablukaya alındı.
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