Video Dünya Almanya'daki Türkler, depremzedeler için yardıma koştu | Video
Almanya'daki Türkler, depremzedeler için yardıma koştu | Video

Almanya'daki Türkler, depremzedeler için yardıma koştu | Video

08.02.2023 | 10:25

Almanya'da yaşayan Türkler, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından Türkiye'ye 6 yardım tırı gönderdi.

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Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili vuran 7,7 ile 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından Almanya'da yaşayan Türkler harekete geçti. Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaleti (NRW) eyaletine bağlı Gladbeck şehrinde, Avrupalı Devrekliler Derneğinin sosyal medyadan yaptığı yardım çağrısına karşılık veren vatandaşlar, gece geç saatlere kadar yardım malzemeleri getirdi. Derneğin başkanı Mustafa Yağcı, sosyal medyadan yaptıkları yardım çağrısına binlerce kişinin cevap verdiğini ve şu ana kadar 6 yardım tırını Türkiye'ye göndermek için doldurduklarını söyledi. Başkan Yağcı, dernek öncülüğünde başlatılan kampanyanın çok kısa sürede çevre şehirlerde duyulduğunu ve gece geç saatlere kadar yardımların kendilerine ulaştırıldığını söyleyerek, "Biz, ülkemizde meydana gelen ve içimizi acıtan deprem sonrası dernek olarak sosyal medyada bir yardım kampanyası başlattık. Çok kısa sürede vatandaşlarımız, bu yardımlara karşılık verdi. Gece geç saatlere kadar yardım tırlarımız doldu. Şu ana kadar 6 yardım tırını doldurduk. Alman dostlarımız da bu yardımlarda bizim yanımızda oldular. Bu yardımlar konsolosluğumuzun belirlediği standartlar doğrultusunda devam edecek. Şu an için biz, elimizdeki yardımları gönderiyoruz. Bunun için de resmi makamlardan gerekli izin belgeleri de alındı. Yardım malzemeleri, battaniye, çocuk bezi gibi öncelikli malzemelerden oluşuyor. Desteklerini esirgemeyen nakliyat firmasına, çevredeki derneklere, tırların doldurulmasında emeği geçen gençlerimize ve hayırsever vatandaşlarımıza teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Yardım için, yardım toplama alanına gelen Kader Hut ise çok üzgün olduklarını belirterek, "Çok üzgünüz, vatan hepimizin vatanı. İnsanlarımız bizim, devletimiz bizim. Şu anda birlik vakti. Birlik olup, bu en kötü günümüzü de atlatmamız lazım" dedi.

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