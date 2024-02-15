Video Dünya Ayı kostümü giyen polis uyuşturucu satıcısını kıskıvrak yakaladı | Video
Ayı kostümü giyen polis uyuşturucu satıcısını kıskıvrak yakaladı | Video

Ayı kostümü giyen polis uyuşturucu satıcısını kıskıvrak yakaladı | Video

15.02.2024 | 12:30

Peru’nun başkenti Lima’da Sevgililer Günü’nü fırsat bilen polis ayı kostümü giyip uyuşturucu satıcısı kadını kıskıvrak yakaladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Güney Amerika ülkesi Peru'da Sevgililer Günü'nü fırsat bilen polisler akıllara durgunluk veren operasyon gerçekleştirdi. Başkent Lima'da animasyondan filminden esinlenen polis memuru, uyuşturucu sattığı belirlenen kadını yakalamak için ayı kostümü giydi. Kadına çiçek ve çikolata götürerek operasyonu başlatan ayı kostümlü polis, kadının evinin önünde beklemeye başladı. Çiçek ve çikolatayı almak için evinden ayrılarak merdivenlerden inen kadın, sokakta işçi kılığında bekleyen diğer polisler ve ayı kostümündeki polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Uyuşturucu satıcısı kadının gözaltına alınmasının ardından eve yapılan baskında kokain ele geçirildi. Geçtiğimiz yıl Noel'de de polis memurları Noel Baba kılığına girmişti.
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