Video Dünya Azerbaycan ordusu kontrol altına aldığı Laçın'da bayrak dalgalandırdı | Video
Azerbaycan ordusu kontrol altına aldığı Laçın'da bayrak dalgalandırdı | Video

Azerbaycan ordusu kontrol altına aldığı Laçın'da bayrak dalgalandırdı | Video

26.08.2022 | 12:57

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Pakistan’da sel nedeniyle acil durum ilan edildi | Video 01:31
Pakistan'da sel nedeniyle acil durum ilan edildi | Video 26.08.2022 | 12:54
Azerbaycan ordusu kontrol altına aldığı Laçın’da bayrak dalgalandırdı | Video 01:03
Azerbaycan ordusu kontrol altına aldığı Laçın'da bayrak dalgalandırdı | Video 26.08.2022 | 12:57
Mark Zuckerberg, FBI uyarısının ardından Facebook’un Hunter Biden hikayesini sansürlediğini açıkladı | Video 02:22
Mark Zuckerberg, FBI uyarısının ardından Facebook’un Hunter Biden hikayesini sansürlediğini açıkladı | Video 26.08.2022 | 12:13
Letonya’da Sovyet döneminden kalma 79 metrelik anıt yıkıldı | Video 00:11
Letonya'da Sovyet döneminden kalma 79 metrelik anıt yıkıldı | Video 26.08.2022 | 10:44
Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile BAE Devlet Başkanı Al Nahyan bir araya geldi | Video 00:48
Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile BAE Devlet Başkanı Al Nahyan bir araya geldi | Video 26.08.2022 | 10:44
ABD’li Senatör Blackburn, Tayvan lideri Tsai ile görüştü | Video 03:46
ABD’li Senatör Blackburn, Tayvan lideri Tsai ile görüştü | Video 26.08.2022 | 10:44
ABD’de silahlı saldırı: 4 ölü | Video 00:32
ABD'de silahlı saldırı: 4 ölü | Video 26.08.2022 | 10:44
İsrail’den Suriye’ye füze saldırısı: 2 yaralı | Video 03:30
İsrail'den Suriye'ye füze saldırısı: 2 yaralı | Video 26.08.2022 | 09:17
Dünyaca ünlü Nobel ödüllü iktisatçı arz sıkıntılarına dikkat çekti: Agresif faiz artışları enflasyonu yükseltir 01:26
Dünyaca ünlü Nobel ödüllü iktisatçı arz sıkıntılarına dikkat çekti: Agresif faiz artışları enflasyonu yükseltir 25.08.2022 | 21:54
Finlandiya’yı karıştıran görüntüler! Sanna Marin ağlayarak özür diledi | Video 01:06
Finlandiya'yı karıştıran görüntüler! Sanna Marin ağlayarak özür diledi | Video 25.08.2022 | 15:46
Pakistan’ın eski Başbakanı Khan, kefaletle serbest kaldı | Video 00:23
Pakistan'ın eski Başbakanı Khan, kefaletle serbest kaldı | Video 25.08.2022 | 12:55
Ma-on Tayfunu Çin’de karaya ulaştı | Video 00:45
Ma-on Tayfunu Çin'de karaya ulaştı | Video 25.08.2022 | 12:55
Filistin’de otomobil alışveriş merkezine daldı: 2 yaralı | Video 00:12
Filistin’de otomobil alışveriş merkezine daldı: 2 yaralı | Video 25.08.2022 | 09:06
ABD’den terör örgütü PKK/YPG’ye yeni destek | Video 02:10
ABD'den terör örgütü PKK/YPG'ye yeni destek | Video 24.08.2022 | 15:05
Laçın koridorunda Rus barış güçlerinin kontrol noktaları kaldırılıyor | Video 01:52
Laçın koridorunda Rus barış güçlerinin kontrol noktaları kaldırılıyor | Video 24.08.2022 | 13:35
Finlandiya karıştı! Makam odasında çekilen skandal fotoğraf! Başbakan Sanna Marin bu defa baltayı taşa vurdu | Video 00:34
Finlandiya karıştı! Makam odasında çekilen skandal fotoğraf! Başbakan Sanna Marin bu defa baltayı taşa vurdu | Video 24.08.2022 | 13:07
Çaldığı araçla metro istasyonunun merdivenlerine sıkıştı | Video 02:02
Çaldığı araçla metro istasyonunun merdivenlerine sıkıştı | Video 24.08.2022 | 08:46
Meksika’dan yüzerek ABD’ye geçen 2 kişi yakalandı | Video 01:38
Meksika’dan yüzerek ABD’ye geçen 2 kişi yakalandı | Video 24.08.2022 | 08:46
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin’in yeni görüntüleri! Bu kez eski güzellik kraliçesiyle sarmaş dolaş | Video 00:28
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'in yeni görüntüleri! Bu kez eski güzellik kraliçesiyle sarmaş dolaş | Video 23.08.2022 | 15:27
Pakistan’daki sellerde 2 ayda 777 kişi öldü, 300 bin kişi evsiz kaldı | Video 03:05
Pakistan’daki sellerde 2 ayda 777 kişi öldü, 300 bin kişi evsiz kaldı | Video 23.08.2022 | 15:13

Azerbaycan askerleri, kontrol altına aldıkları Laçın kent merkezine bayrak dikti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, şehre giren askerlerin komutanı, bayrak asılan binanın önünde Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e hitaben, "Sayın Başkomutanım, emrinize binaen Azerbaycan ordusu Laçın şehri ile Zabuh ve Sus köylerini tam kontrol altına aldı. Laçın kent merkezinde Azerbaycan bayrağı dalgalanmaktadır. Yaşasın Azerbaycan. Yaşasın Başkomutan." ifadelerini kullandı.

2. Karabağ Savaşı sonrasında Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında 10 Kasım 2020'de imzalanan üçlü bildiri gereği, geçici olarak Rus unsurların kontrolüne verilen, Laçın şehri ve Zabuh ile Sus köylerinin yer aldığı "Laçın koridoru" diye bilinen güzergahtan hem Rus birlikleri hem de Ermeni nüfus ayrıldı ve bu bölge, Bakü yönetiminin kontrolüne geçti.

10 Kasım 2020 bildirisine göre, Azerbaycan 3 yıl içinde Karabağ'daki Ermeni nüfusun Ermenistan'a gidiş gelişlerinde kullanacağı ve Laçın şehrinin dışından geçen yeni yol inşa edecekti. Azerbaycan, 32 kilometrelik bu yolu planlanandan erken tamamladı. Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde yaşayan Ermeniler, Ermenistan'a gidiş gelişler için yeni yolu kullanacak. Yeni yolun güvenliğini Rus unsurlar sağlayacak.

Laçın ve köyleri 1992'de Ermeni ordusu tarafından işgal edilmiş, sonraki yıllarda buraya Suriye ve Lübnan'dan getirilen Ermeniler yerleştirilmişti. Azerbaycan süreç boyunca bu durumu savaş suçu ve Cenevre Sözleşmeleri'nin ihlali olarak gördüğünü açıklamıştı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA