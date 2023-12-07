Azerbaycan'da 5.6 büyüklüğünde deprem | Video

Azerbaycan'ın Sumgayıt kentinin 68 kilometre açığında Hazar Denizi'nde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem başkent Bakü ve birçok kentte hissedildi. Depremde henüz can ya da mal kaybına ilişkin bir açıklama yapılmadı.