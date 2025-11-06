Video Dünya Azerbaycan’da Karabağ zaferinin 5. yılında askeri bandolardan geçit töreni | Video
06.11.2025 | 13:44

Azerbaycan'ın Ermenistan işgaline karşı 27 Eylül 2020 tarihinde başlattığı 2. Karabağ Savaşı'nın 5. yıl dönümü kapsamında 8 Kasım'da kutlanacak Zafer Günü öncesinde harp okulu öğrencileri ve subaylar, askeri bandolar eşliğinde başkent Bakü'nün ana caddelerinde yürüyüş düzenledi.

Azerbaycan, İkinci Karabağ Savaşı'nda kazandığı zaferin 5. yıl dönümünü kutlamak için hazırlıklara başladı. 8 Kasım Zafer Günü'nde düzenlenecek askeri geçit töreni öncesinde başkent Bakü'nün birçok noktasında harp okulu öğrencileri ile subaylar, askeri bandolar ve marşlar eşliğinde yürüyüş düzenlendi. Bakü halkı, Şehitler Hıyabanından, İçeri Şehir'e yürüyen askeri öğrencilerin yürüyüşünü ilgiyle izlerken, çocuklar da askerlere selam verdi.

İKİNCİ KARABAĞ SAVAŞI
Azerbaycan ordusu, 27 Eylül 2020'de Dağlık Karabağ'ın Ermenistan işgalinden kurtarılması için karşı saldırıya geçmiş, 44 gün süren ve 10 Kasım'da sona eren operasyonlarda 5 kent merkezi, 4 kasaba ve 286 köy Ermeni işgalinden kurtarılmıştı. Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki savaş, Ermenistan'ın yenilgiyi kabul etmesinin ardından sona ermişti. Ermenistan, işgal altındaki Ağdam, Laçın ve Kelbecer illerini de boşaltacağını taahhüt eden anlaşmaya 10 Kasım'da imza atmıştı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, daha önce 10 Kasım olarak belirlenen Zafer Günü'nün tarihini Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat gününe denk geldiği için değiştirmişti. Aliyev'in kararıyla Zafer Günü, Şuşa'nın kurtuluş günü olan 8 Kasım'a çekilmişti.

