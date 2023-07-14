Video Dünya Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü | Video
Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü | Video

Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü | Video

14.07.2023 | 12:35

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Jakarta'da ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 5. ASEAN-Türkiye Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Endonezya'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile ikili bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Vilnius'ta yapılan NATO Liderler Zirvesi'nde alınan kararların takibi ve Afganistan'daki güncel gelişmeler ele alındı.

BAKAN FİDAN'IN İKİLİ TEMASLARI
Bakan Fidan, Jakarta'da ikili temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Bangladeş Dışişleri Bakanı AK Abdul Momen, Brunei Dışişleri İkinci Bakanı Dato Erywan Yusof, Vietnam Dışişleri Bakanı Bui Thanh Son, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Japonya Dışişleri Bakanı Hayashi Yoshimasa ve Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt ile görüştü.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bakan Fidan, ABD’li mevkidaşı Blinken ile görüştü | Video 01:12
Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü | Video 14.07.2023 | 12:35
Panama’da 6.7 ton kaçak köpek balığı yüzgeci ele geçirildi | Video 01:46
Panama'da 6.7 ton kaçak köpek balığı yüzgeci ele geçirildi | Video 14.07.2023 | 12:46
Panama’da 6.7 ton kaçak köpek balığı yüzgeci ele geçirildi | Video 01:46
Panama'da 6.7 ton kaçak köpek balığı yüzgeci ele geçirildi | Video 14.07.2023 | 12:21
Japonya’da JAXA’ya ait roket motoru test sırasında patladı | Video 02:15
Japonya'da JAXA'ya ait roket motoru test sırasında patladı | Video 14.07.2023 | 10:45
Biden: NATO hiç bu kadar güçlü olmamıştı | Video 05:39
Biden: "NATO hiç bu kadar güçlü olmamıştı" | Video 14.07.2023 | 08:36
Pakistan’da sel: 40 köy sular altında! | Video 01:46
Pakistan’da sel: 40 köy sular altında! | Video 13.07.2023 | 16:06
İtalya’da fırtına: 1 ölü | Video 00:48
İtalya'da fırtına: 1 ölü | Video 13.07.2023 | 14:52
Kosova Parlamentosu’nda yumruklu kavga | Video 00:26
Kosova Parlamentosu’nda yumruklu kavga | Video 13.07.2023 | 14:25
Bulgaristan üzerinden geçen meteor Romanya’ya düştü | Video 00:43
Bulgaristan üzerinden geçen meteor Romanya’ya düştü | Video 13.07.2023 | 13:20
Japonya’da şiddetli yağışlarda ölü sayısı 7’ye yükseldi | Video 01:00
Japonya’da şiddetli yağışlarda ölü sayısı 7’ye yükseldi | Video 13.07.2023 | 10:24
Biden’dan Başkan Erdoğan’a teşekkür | Video 00:32
Biden'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür | Video 13.07.2023 | 08:37
Zelenskiy: Ukrayna, savaş olduğu sürece NATO üyesi olamayacağını biliyor | Video 08:13
Zelenskiy: "Ukrayna, savaş olduğu sürece NATO üyesi olamayacağını biliyor" | Video 12.07.2023 | 15:37
Rusya: 4 Haziran’dan bu yana 26 binden fazla Ukrayna askeri öldü | Video 02:55
Rusya: "4 Haziran'dan bu yana 26 binden fazla Ukrayna askeri öldü" | Video 12.07.2023 | 14:57
Zelenskiy: “Güvenlik gerekçeleri imkan sağladığı zaman bu NATO davetini alabileceğiz” | Video 02:11
Zelenskiy: “Güvenlik gerekçeleri imkan sağladığı zaman bu NATO davetini alabileceğiz” | Video 12.07.2023 | 12:18
İspanyol bakandan tepki çeken hareket | Video 00:24
İspanyol bakandan tepki çeken hareket | Video 12.07.2023 | 11:02
Almanya’da Türk kuyumcuya silahlı soygun | Video 00:16
Almanya’da Türk kuyumcuya silahlı soygun | Video 12.07.2023 | 08:45
Başkan Erdoğan, Stoltenberg tarafından karşılandı. Liderler, geleneksel NATO fotoğrafı için poz verdi | Video 03:29
Başkan Erdoğan, Stoltenberg tarafından karşılandı. Liderler, geleneksel NATO fotoğrafı için poz verdi | Video 11.07.2023 | 14:15
ABD’de sel felaketi! New York’ta yolda kalanları polis böyle kurtardı | Video 00:55
ABD’de sel felaketi! New York'ta yolda kalanları polis böyle kurtardı | Video 11.07.2023 | 12:57
Japonya’da sel ve heyelanlarda can kaybı 6’ya yükseldi | Video 02:27
Japonya’da sel ve heyelanlarda can kaybı 6'ya yükseldi | Video 11.07.2023 | 10:58
Tayland’da üst yol inşaatı çöktü: 2 ölü, 13 yaralı | Video 00:16
Tayland'da üst yol inşaatı çöktü: 2 ölü, 13 yaralı | Video 10.07.2023 | 23:14

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA