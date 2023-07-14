Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü | Video
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Jakarta'da ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü.
BAKAN FİDAN'IN İKİLİ TEMASLARI
Bakan Fidan, Jakarta'da ikili temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Bangladeş Dışişleri Bakanı AK Abdul Momen, Brunei Dışişleri İkinci Bakanı Dato Erywan Yusof, Vietnam Dışişleri Bakanı Bui Thanh Son, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Japonya Dışişleri Bakanı Hayashi Yoshimasa ve Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt ile görüştü.
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