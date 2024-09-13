Bakan Fidan, İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü | Video
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya'nın başkenti Madrid'de İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir araya geldi.
İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği Temas Grubu üyelerinin Madrid temasları çerçevesinde Filistin'de acil ve kalıcı ateşkesin sağlanması ile iki devletli çözüme yönelik iş birliğinin ele alınması bekleniyor.
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