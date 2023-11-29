BBC'den çarpıcı analiz: "Erdoğan'ın etki alanı kıtalar boyunca yayılıyor" | Video
İngiltere merkezli BBC, Başkan Erdoğan'ın Türkiye'yi dış politikada getirdiği konuma değindiği haberinde Osmanlı vurgusu da yaparak, "Erdoğan başkanlık gücünü artırdı ve İslam dünyasında artan popülaritesi ona küresel sahnede daha fazla etki gücü veriyor" ifadelerini kullandı.
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