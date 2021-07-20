Video Dünya Berlin'de Müslümanlar Kurban Bayramı namazı için camilere akın etti | Video

Berlin'de Müslümanlar Kurban Bayramı namazı için camilere akın etti | Video

Berlin'de Müslümanlar Kurban Bayramı namazı için camilere akın etti | Video
20.07.2021 | 10:16

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Almanya’nın başkenti Berlin’de Müslümanlar Kurban Bayramı namazı için camilere akın etti.

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Almanya'nın başkenti Berlin'de faaliyet gösteren yaklaşık 80 cami, sabahın erken saatlerinden itibaren kapılarını kurban bayramı namazı için açtı. Şehrin merkezinde yer alan en eski camilerden Mevlana Camisi de Müslümanların bayram namazı için en fazla tercih ettiği camilerden biri oldu. Halen devam etmekte olan Covid-19 pandemi kuralları gereği, namazda maske ve mesafe kuralına uyuldu. Namaza gelenler isim ve adreslerini yazarak kayıt olurken, cami kartı olanlar kayıt işlemlerini dijital olarak yaptırdı. Namaz kılmak için camiye gelen herkes seccadesini beraberinde getirdi.

Bayram namazından önce imam Hüseyin Tekkanat, cemaati maske ve sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda tekrar uyardı. Berlinli Türklerin büyük çoğunluğunun tatil için anavatanda olmasının etkisiyle kurban bayramı namazı bu kez tek seferde olarak kılındı. İki ay önceki Ramazan Bayramı namazı sosyal mesafe kuralı nedeniyle üç kez kılınmıştı. Müslümanlar, pandemi nedeniyle namazın ardından sosyal mesafeyi koruyarak bayramlaştı.

Namazdan sonra açıklama yapan Mevlana Camii imamı Hüseyin Tekkanat, bir an önce pandemi öncesinde olduğu gibi sosyal şartların gerçekleştiği, birlik beraberlik ruhunun yaşatıldığı bayramlara tekrar erişmeyi dilediklerini söyledi. Kurban bayramı namazını yine pandemi kurallarına uyarak kıldıklarını dile getiren Tekkanat, "İster istemez sosyal mesafe ve hijyenik kurallara uyarak yerine getirdik. Geçen sene de böyleydi, bu yıl da böyle oldu bayram namazlarımız. Buna da şükürler olsun. Ama gönlümüz eskiden olduğu gibi omuz omuza, daha bir birlik beraberlik içerisinde, namazdan sonra tokalaşarak, kucaklaşarak bayramlaşmayı istiyor. Rabbim İnşallah onlara da kavuşmayı nasip eylesin diye dua ediyoruz" dedi.
Kurban bayramı namazı Almanya genelinde 900'ü diyanet işlerine bağlı yaklaşık 2 bin 800 camide eda edildi.

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