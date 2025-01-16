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Biden: "Gazze’de ateşkes, Orta Doğu’da yeni bir dönemin kapısını aralayabilir" | Video

16.01.2025 | 08:50

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail ve Hamas arasında Gazze Şeridi’nde varılan ateşkes anlaşmasının ardından yaptığı açıklamada, "Anlaşma, Orta Doğu’da yeni bir dönemin kapısını aralayabilir" dedi.

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ABD Başkanı Joe Biden, İsrail ve Hamas arasında Gazze Şeridi'nde varılan ateşkes anlaşmasının ardından basın toplantısı düzenledi. Biden, Hamas ve İsrail arasındaki bu anlaşmanın, geçtiğimiz mayıs ayında kendisi tarafından önerilen ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde geniş bir kabul gören çerçeve temelinde oluşturulduğunu belirtti.

ATEŞKES ÜÇ AŞAMALI
Üç aşamalı olarak planlanan anlaşmanın ilk aşamasında, 6 haftalık bir süre boyunca tam bir ateşkes sağlanacağını aktaran Biden, bu süreçte, İsrail güçlerinin Gazze'deki yerleşim alanlarından çekileceğini ve Hamas'ın elindeki esirlerin serbest bırakacağını açıkladı. Biden, bu aşamada ABD'li esirlerin de serbest bırakılacağının altını çizerek, aynı süreçte Filistinli tutukluların serbest bırakılacağını ve Gazze'ye acil insani yardım akışı başlayacağını açıkladı.

Biden, ikinci aşamada kalan esirlerin serbest bırakılacağını ve İsrail'in tüm güçlerini Gazze'den çekeceğini belirtti. Bu süreçte geçici ateşkesin kalıcı hale getirileceğini ifade eden Biden, üçüncü aşamada ise Gazze'nin yeniden inşası ve hayatını kaybeden rehinelerin naaşlarının ailelerine teslim edilmesini içereceğini belirtti. Anlaşmaya ulaşmanın oldukça zor bir süreç olduğunu ifade eden Biden, 15 aylık çatışmalar boyunca yoğun bir diplomasi yürütüldüğünü dile getirdi.

"ANLAŞMA, GAZZE'DE SAVAŞIN SONA ERDİRİLMESİ İÇİN REHİNELERİN SERBEST BIRAKILMASINI İÇEREN TEK YOLDU"
"Bu anlaşma, Gazze'de savaşın sona erdirilmesi için rehinelerin serbest bırakılmasını içeren tek yoldu" diyen Biden, Filistin halkının yeniden inşa ve toparlanma sürecine girebilmesi için bu ateşkesin kritik bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

"UYGULANMASI BÜYÜK ÖLÇÜDE BİR SONRAKİ YÖNETİME KALACAK"
Anlaşmanın başarıya ulaşmasında Mısır, Katar ve diğer ülkelerin yanı sıra ABD'li diplomatların büyük rol oynadığını söyleyen Biden, Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve diğer üst düzey yetkililere teşekkür etti. Biden, "Bu, ekibimle birlikte yoğun çabalarımızın sonucuydu. Ancak uygulanması büyük ölçüde bir sonraki yönetime kalacak" dedi.

"ÇOK ZORLU BİR SÜRECİN ARDINDAN ÖNEMLİ BİR BAŞARI ELDE ETTİK"
İsrail ve Filistin'in gelecekte barış içinde yan yana yaşayabileceği bir ortam oluşturulması gerektiğini vurgulayan Biden, Gazze'nin yeniden inşası ve Filistin halkının kendi devletine kavuşması için uluslararası çabaların devam etmesi gerektiğini belirtti. Bu tarihi anlaşmanın uzun vadeli bir barış ve istikrar için önemli bir başlangıç olduğunu söyleyen Biden, uluslararası toplumun barış çabalarını desteklemeye devam edeceğini ifade etti.
Biden, barış için çalışan herkese teşekkür ederek, "Bugün çok zorlu bir sürecin ardından önemli bir başarı elde ettik. Bu, bölge için yeni bir başlangıç ve umut verici bir adım" ifadelerini kullandı. Biden, "Bu anlaşma, Orta Doğu'da yeni bir dönemin kapısını aralayabilir" dedi.

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