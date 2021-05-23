Biden, UFO sorusunu duyunca toplantıyı terk etti | Video
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Eski ABD Başkanı Obama, bir söyleşi sırasında UFO'lar hakkında şaşırtıcı itiraflarda bulunmasının ardından, gözler şimdiki başkan Joe Biden'e çevrildi. Basın toplantısında UFO'lar hakkında soru sorulan Joe Biden önce güldü, sonra toplantıyı hızlıca terk etti.