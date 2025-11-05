Bosna Hersek'teki huzurevi yangınında ölü sayısı 11'e yükseldi | Video 05.11.2025 | 13:40 Bosna Hersek'in Tuzla kentindeki huzurevi yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e, yaralı sayısı 35'e yükseldi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Bosna Hersek'in üçüncü büyük kenti Tuzla'da huzurevi yangınında bilanço ağırlaşıyor. Bunama, ileri düzeyde kanser ve yatalak durumdaki en ağır hastaların bulunduğu katta çıkan yangında can kaybı ölü sayısı 11'e, yaralı sayısı ise 5'i itfaiyeci ve 3'ü polis olmak üzere 35'e yükseldi. Yaralılar arasında huzurevi çalışanlarının da yer aldığı ve 3 yaralının durumunun ağır olduğu belirtildi. Yangının sebebi henüz bilinmezken, polis soruşturma başlattı. Yetkililer, huzurevindeki görüntü kayıtlarını da incelemeye aldı. Huzurevi Müdürü Mirsad Bakalovic'in ise sabah saatlerinde istifa ettiği belirtildi.

"TUZLA VE BOSNA HERSEK'İN YAŞADIĞI EN BÜYÜK TRAJEDİLERDEN BİRİ"

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Boşnak üyesi Denis Becirovic, yangını "Tuzla ve Bosna Hersek'i sarsan en büyük trajedilerden biri" olarak nitelendirdi.

Becirovic, "Yaralananlar arasında kurtarma görevlileri de bulunuyor. Bu trajedi, Bosna Hersek'in tüm vatandaşlarını derinden sarstı. Bu zor anlarda düşüncelerim hayatını kaybedenlerin aileleri ve yaralılarla birlikte. Taziyelerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Tuzla'daki huzurevi yangını, dün yerel saatle 20.55 sıralarında çıkmış, 22.00 civarında kontrol altına alınmıştı.