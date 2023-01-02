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OTOMATİK OYNAT
10:16
Brezilya’nın yeni Devlet Başkanı Lula yemin etti | Video 02.01.2023 | 00:35
01:14
Japonya’da heyelan: 10 ev toprak altında kaldı, 2 kişi kayıp | Video 01.01.2023 | 12:34
03:48
Almanya yeni yıla coşkuyla girdi | Video 01.01.2023 | 09:39
03:24
Azerbaycan 2023’e coşkuyla "Merhaba" dedi | Video 01.01.2023 | 09:39
05:24
Tayvan yeni yıla havai fişeklerle "Merhaba" dedi | Video 01.01.2023 | 09:39
05:56
Avustralya 2023’ü havai fişek gösterileriyle karşıladı | Video 31.12.2022 | 16:14
01:53
İskoçya'da sel: Demiryolu ulaşımı aksadı | Video 31.12.2022 | 15:41
01:34
00:05
01:36
Filipinler'deki sel felaketinde ölü sayısı 44'e çıktı | Video 30.12.2022 | 09:42
03:31
Bangladeş'in ilk metrosu hizmete girdi | Video 29.12.2022 | 15:00
00:22
Güney Kore'de tünelde yangın: 5 ölü, 37 yaralı | Video 29.12.2022 | 12:45
00:24
Kanada'da yoğun sis: 14 araç birbirine girdi, 1 kişi öldü | Video 29.12.2022 | 11:15
01:35
Kamboçya'da otelde yangın: 10 ölü, 30 yaralı | Video 29.12.2022 | 10:17
12:13
Zelenskiy: "Bin 800 yerleşim yeri Rus işgalinden kurtarıldı" | Video 29.12.2022 | 08:53
00:59
İsrail'de hastanede yangın: 1 ölü | Video 28.12.2022 | 15:47
00:56
ABD’de göl kenarındaki kasaba tamamen buz tuttu | Video 28.12.2022 | 15:48
00:59
İsrail'de hastanede yangın: 1 ölü | Video 28.12.2022 | 15:01
04:13
SpaceX uzaya yeni Starlink uydusu gönderdi | Video 28.12.2022 | 12:41
05:10
Çin'de yoğun sis: En az 200 araç birbirine girdi, 1 kişi öldü! | Video 28.12.2022 | 11:27
Brezilya’nın yeni Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva 12 yıl aranın ardından yemin ederek görevine başladı.