Video Dünya Brezilya’nın yeni Devlet Başkanı Lula yemin etti | Video
Brezilya’nın yeni Devlet Başkanı Lula yemin etti | Video

Brezilya’nın yeni Devlet Başkanı Lula yemin etti | Video

02.01.2023 | 00:35

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Brezilya’nın yeni Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva 12 yıl aranın ardından yemin ederek görevine başladı.

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