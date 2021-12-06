Buz gölünün altındaki ses sinyallerinde UFO iddiası | Video

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ABD'nin Colorado eyaletindaki Steamboat Springs'teki bir gölün altında ilginç sesler duyuldu. Seslerin UFO veya uzaylı iletişimine ait olabileceğini iddia eden görgü tanığı, sosyal medyada tartışma yarattı.