Canlı yayında covid-19 testleri pozitif çıktı! Sunucular apar topar kaçtı | Video

ABD'de televizyon programında iki kadın sunucunun koronavirüs testi pozitif çıkınca sıra dışı anlar yaşandı. Testleri pozitif çıkan sunucular canlı yayında apar topar stüdyoyu terk etti.

ABD'de Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in konuk olacağı 'The View' programının iki sunucusu, canlı yayındayken koronavirüs testlerinin pozitif olduğunu öğrendi. Harris'in anons edilmesine kısa bir süre kala program ekibinden uyarı alan sunuculardan, stüdyodan ayrılmaları istendi. Sunucular apar topar stüdyoyu terk ederken, program konuklar arasında yer alan ünlü Hollywood yıldızı Bette Midler tarafından devam ettirildi.