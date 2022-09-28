Video Dünya Çin Devlet Başkanı Xi darbe iddialarının ardından görüntülendi | Video
Çin Devlet Başkanı Xi darbe iddialarının ardından görüntülendi | Video

Çin Devlet Başkanı Xi darbe iddialarının ardından görüntülendi | Video

28.09.2022 | 16:23

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Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, darbe iddialarını ardından başkent Pekin'de katıldığı etkinlikte görüntülendi.

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Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Pekin Sergi Sarayı'nda iktidardaki 10 yıllık başarıların anlatıldığı "Yeni Dönemde Hızla İleriye" adlı sergiyi ziyaret etti. Xi'ye Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi üyeleri Başbakan Li Kıçiang, Çin Ulusal Halk Kongresi (ÇUHK) Başkanı Li Canşu, Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı (ÇHDK) Başkanı Vang Yang, ÇKP Birinci Sekreteri Vang Huning, ÇKP Merkezi Disiplin Komisyonu Başkanı Cao Lıci ve Başbakan Yardımcısı Han Cıng eşlik etti. Xi'nin sergide yüzüne maske taktığı ve fotoğraflarının yoğun olarak yer aldığı Pekin Sergi Salonu'ndaki görüntüleri izlediği görüldü.

Xi, 15-16 Eylül'de Özbekistan'ın Semerkant şehrinde düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılmasından bu yana kamuoyu karşısına çıkmamıştı. Çin Devlet Başkanı, Özbekistan ziyareti ile Covid-19 salgının başından bu yana ilk kez yurt dışına çıkmıştı.

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