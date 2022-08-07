Video Dünya Çin'de 80 bin kişi Covid-19 nedeniyle kapanan kentte mahsur kaldı | Video
Çin'de 80 bin kişi Covid-19 nedeniyle kapanan kentte mahsur kaldı | Video

Çin'de 80 bin kişi Covid-19 nedeniyle kapanan kentte mahsur kaldı | Video

07.08.2022 | 15:04

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Çin’in güneyindeki Hainan Adası’nda bulunan Sanya kentinde Covid-19 vakalarında görülen artış nedeniyle kapanma tedbirleri uygulanacağının ilan edilmesinin ardından 80 bin turist kentte mahsur kaldı.

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Çin'in en ünlü turistik noktalarından olan Hainan Adası'ndaki Sanya kentinde Covid-19 vakalarındaki artış nedeniyle dün itibariyle kapanma uygulanacağının açıklanmasının ardından 80 bin turist kentte mahsur kaldı. Turistler, en az 1 hafta boyunca otelde kalarak her gün nükleik asit testi verecek. Yılın en yoğun sezonunu yaşayan Sanya'da otellerde mahsur kalanlar için konaklama ücretinin yüzde 50 oranında düşürülmesi kararı alındı. Hainan Adası'ndaki diğer kentlerde de salgın tedbirleri artırıldı.

TURİSTLER OTELLERE YERLEŞTİRİLDİ
Dün sabah, Sanya Phoenix Uluslararası Havalimanı'ndan yapılacak 164 uçuş iptal edilmesinin ardından binlerce turist havaalanında mahsur kaldı. Yolculardan yaklaşık 3 bini bu sabah itibarıyla belirlenen 11 otele yerleştirildi.

TÜM SEFERLER DURDURULDU
Kentteki tüm uçak ve tren seferleri iptal edilirken, toplu taşıma hizmetleri de tamamen durduruldu. Demir yoluyla kentten çıkışın önlenmesi için tren bileti satışları da iptal edildi. Kentte son 6 günde 800'ün üzerinde Covid-19 vakası tespit edildiğini belirten yetkililer, son dalgada Omicron'un alt mutasyonu BA5.1.3'e rastlandığını açıkladı.

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