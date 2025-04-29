Çin'de restoran yangını: 22 ölü, 3 yaralı | Video
Çin'in Liaoyang kentindeki bir restoranda çıkan yangında 22 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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