Çin’deki depremde can kaybı 65’e yükseldi | Video

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Çin’in Sichuan eyaletinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde can kaybı sayısı 65’e yükseldi.
Çin resmi haber ajansı tarafından yapılan açıklamada, kurtarma ekiplerinin deprem bölgesinde mahsur kalan 200'den fazla kişiyi tahliye etmek için çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi. Depremin merkez üssü Luding bölgesinde hasar gören telefon ve elektrik hatları ile su şebekelerini onarma çalışmaları devam ederken, depremden etkilenenler için gıda yardımları yapılıyor.
Deprem nedeniyle üst düzey acil müdahale alarmına geçen Sichuan eyaletinde depremzedeler için çadır kampları kuruldu.