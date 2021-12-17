Video Dünya 'Çinli Elon Musk' ortalığı karıştırdı! | Video
'Çinli Elon Musk' ortalığı karıştırdı! | Video

'Çinli Elon Musk' ortalığı karıştırdı! | Video

17.12.2021 | 16:19

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Sosyal medyada, bir TikTok kullanıcısı tarafında paylaşılan ve Elon Musk'a benzerliğiyle dikkat çeken bir kişinin videosu gündeme oturdu.

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