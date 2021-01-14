Video Dünya CNN Muhabiri canlı yayında gözyaşlarına boğuldu! Yürekleri yakan drama kayıtsız kalamadı | Video

CNN Muhabiri canlı yayında gözyaşlarına boğuldu! Yürekleri yakan drama kayıtsız kalamadı | Video

CNN Muhabiri canlı yayında gözyaşlarına boğuldu! Yürekleri yakan drama kayıtsız kalamadı | Video
14.01.2021 | 09:39

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ABD'de CNN Muhabiri canlı yayında ölümcül koronavirüs salgını sebebiyle ölenlerin haberini sunarken yaşanan dram karşısında gözyaşlarına boğuldu.

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